ТОП-5 самых ненадежных авто 2017 года

В среду, 21 июня, опубликован рейтинг качества автомобилей. Эксперты отмечают, этот рейтинг во многом повторяет предыдущий – 2016 года. Однако, в нем появились неожиданные аутсайдеры. Об этом сообщает J.D. Power and Associates.





5. Land Rover





Land Rover оказался лузером ТОПа 2017. В среднем, на сотню Land Rover приходится 131 поломка спустя 90 дней после покупки.









Land Rover gettyimages.com





4. Mitsubishi





Еще одним неудачником в 2017 году аналитики признали авто марки Mitsubishi. Они имеют дефекты также часто, как и Land Rover. Показатель неисправностей на 100 машин составляет 131.









Mitsubishi gettyimages.com





3. Volvo





Неожиданную бронзу в рейтинге самых некачественных и ненадежных производителей получил концерн с мировым именем Volvo. На 100 шведских машин приходится по 134 поломки.









Volvo gettyimages.com





2. Jaguar





Англичане также не сильны в автомобилестроении и в доказательство этому второе место для Jaguar. Сотне водителей-горемык приходится ремонтировать около 148 дефектов.









Jaguar gettyimages.com





1. Fiat





Заслуженное первое место занял итальянский автопроизводитель Fiat. Здесь на 100 машин встречается 163 неисправности.









Fiat gettyimages.com









Также рекомендуем обратить внимание на самые надежные авто по мнению американских автолюбителей. Лучшими стали авто марки Киа, Genesis и Porsche. Количество дефектов этих авто не превышает 80. Данные отображены в графике.









Рейтинг надежности автомобилей в 2017 году jdpower.com









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