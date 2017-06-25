Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.09
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
24 июня 17, 22:27
ТОП-5 самых ненадежных авто 2017 года
авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
J.D. Power and Associates опубликовало рейтинг надежности автомобилей, составленный на основе опроса 80 тысяч автолюбителей.
В среду, 21 июня, опубликован рейтинг качества автомобилей. Эксперты отмечают, этот рейтинг во многом повторяет предыдущий – 2016 года. Однако, в нем появились неожиданные аутсайдеры. Об этом сообщает J.D. Power and Associates.

5. Land Rover

Land Rover оказался лузером ТОПа 2017. В среднем, на сотню Land Rover приходится 131 поломка спустя 90 дней после покупки.


Land Rover gettyimages.com

4.  Mitsubishi

Еще одним неудачником в 2017 году аналитики признали авто марки  Mitsubishi. Они имеют дефекты также часто, как и Land Rover. Показатель неисправностей на 100 машин составляет 131.


Mitsubishi gettyimages.com

3. Volvo

Неожиданную бронзу в рейтинге самых некачественных и ненадежных производителей получил концерн с мировым именем  Volvo. На 100 шведских машин приходится по 134 поломки.


Volvo gettyimages.com

2. Jaguar

Англичане также не сильны в автомобилестроении и в доказательство этому второе место для Jaguar.  Сотне водителей-горемык приходится ремонтировать около 148 дефектов.


Jaguar gettyimages.com

1. Fiat

Заслуженное первое место занял итальянский автопроизводитель Fiat. Здесь на 100 машин встречается 163 неисправности.


Fiat gettyimages.com


Также рекомендуем обратить внимание на самые надежные авто по мнению американских автолюбителей. Лучшими стали авто марки Киа, Genesis и Porsche. Количество дефектов этих авто не превышает 80. Данные отображены в графике. 


Рейтинг надежности автомобилей в 2017 году jdpower.com


Ранее сообщалось о том, как за 120 тысяч гривен украинец создал уникальный вездеход. Оказывается, житель села Угринов Ивано-Франковской области собрал вездеход из старых запчастей и металлолома. А также теперь за неправильную парковку в Украине штрафовать будут заочно, а размер взыскания увеличат.

Источник: dengi.ua

Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
Аваков просит Mitsubishi снизить цену на полицейские авто
Нацполиция покупала автомобили по сниженной цене
"Автомобиль года в Украине": финалисты конкурса
В Европе продажи авто в 2016 году побили рекорд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чиновники изменили методику оценивания роскошных автомобилей
noimageВ центре Киева взорвали Toyota Land Cruiser
noimageАвария Ричарда Хаммонда: причина ДТП звезды The Grand Tour
noimageRenault Duster 2018: Подробности нового кроссовера Рено
noimageAudi A8 прорекламировал новый Человек-паук (Видео)
Лента новостей