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АвтоМото
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24 июня 17, 22:14
Чиновники изменили методику оценивания роскошных автомобилей
авто
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Оценивание подготовлено для машин, подпадающих под транспортный налог в 25 тыс грн.
При подсчете среднерыночной цены будет использоваться специальный коэффициент

В среду, 21 июня, Кабмин утвердил поправки в Методику определения среднерыночной стоимости легкового автомобиля для определения транспортного сбора, передает агенство Интерфакс-Украина.

Новую методику привели в соответствие с принятыми в конце 2016 года изменениями в Налоговый кодекс, где, в частности, уже не учитывается тип двигателя автомобиля, коробки передач, а также пробег.

По новым изменениям в Налоговый кодекс, автомобили, на которые будет начисляться транспортный налог, должны быть не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает размер 375 размеров установленной на 1 января 2017 года минимальной заработной платы (1,2 млн грн). Ранее, напомним, было 750 минимумов (1,03 млн грн).


Согласно новой Методике, в частности, из формулы расчета среднерыночной стоимости исключен корректирующий коэффициент в зависимости от пробега. Для определения среднерыночной цены в формуле цена нового автомобиля умножается на корректирующий коэффициент с учетом срока эксплуатации ТС (в соответствии с утвержденным правительством в апреле 2013 года Порядком определения среднерыночной цены ТС).

Ранее сообщалось о том, что украинцы массово скупают новые автомобили. Оказывается, за 5 месяцев 2017 года дилеры реализовали почти 30 тысяч новых авто.


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Источник: dengi.ua 
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