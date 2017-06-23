ТОП-10 самых дешевых автомобилей в Украине

Рейтинг самых дешевых автомобилей в Украине в 2017 году составлен на основе последних данных автомобильного рынка. При формировании рейтинга учтены акционные предложения, а также наличие самой дешевой комплектации.

Пятое место занял ЗАЗ Ланос (от 8 555 долл)

Самый дешевый ЗАЗ Ланос предлагают с 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 101 лошадиная сила. Средний расход топлива – 6,4 литра на 100 километров.

ЗАЗ Ланос обойдется в 222 300 wikipedia.org

Четвертое место отдано ЗАЗ Forza (от 8 500 долл)

Еще одна модель ЗАЗ, вошедшая в подборку самых дешевых автомобилей в Украине, - ЗАЗ Forza.

Производство этой модели Запорожский автозавод начал в 2010 году. В ее основу лег китайский автомобиль Chery A-13. Как и другие модели ЗАЗа, Форца выпускается в двух кузовах – седан и хетчбэк.

ЗАЗ Forza обойдется в 221 130 грн wikipedia.org

Третье место получил Ravon R2 (от 7 275 долл)

Ravon R2 – под таким“именем“ в Узбекистане собирают Chevrolet Spark на совместном предприятии с американским концерном General Motors. Так что контроль качества, скорее всего, на высоком уровне. Хотя низкая цена наводит на мысль о дешевых комплектующих.

Продажи автомобиля в Украине начались в августе 2016 года. Под брендом Ravon также теперь будет продаваться и хорошо известный Matiz.

Ravon R2 обойдется в 189 000 грн wikipedia.org

Второе место - ЗАЗ Сенс (от 6 835 долл)

ЗАЗ Сенс – это отечественный вариант Daewoo Lanos, производство которых когда-то в Запорожье запустили корейцы.

На Сенсе стоит мелитопольский двигатель и трансмиссия. Конечно, автомобиль не самый надежный. Но зато нет проблем с запчастями. Да и в целом это неплохая альтернатива китайским брендам.

ЗАЗ Сенс обойдется в 177 555 грн wikipedia.org

Почетное первое место занял Daewoo Matiz (от 5 735 долл)

Матиз долгое время оставался самым дешевым новым автомобилем в Украине. Это компактное авто собирают в Узбекистане.

Автомобиль явно не годится для дальних поездок. Но для езды на работу – вполне подходящий бюджетный вариант. Благодаря малым размерам у Матиза практически нет проблем с местом для парковки.

Daewoo Matiz обойдется в 149 000 грн wikipedia.org

Правда, при объеме двигателя меньше литра малолитражка по современным меркам “ест“ слишком много бензина. Средний расход автомобиля – 5,5 литров на 100 км.

Остальные пять автомобилей рейтинга

Ravon R4 242 250 грн 9321 долл Lada Niva 247 000 грн 9504 долл Lada Largus 254 900 грн 9808 долл Fiat Fiorino 254 900 грн 9808 долл ZAZ Vida 255 150 грн 9817 долл



Ранее сообщалось о том, что украинцы массово скупают новые автомобили. Оказывается, за 5 месяцев 2017 года дилеры реализовали почти 30 тысяч новых авто.

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