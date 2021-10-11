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АвтоМото
Новости
11 октября 21, 10:00
BMW представит новые бензиновые и дизельные моторы
TwinPower Turbo
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Многие бренды заявили, что не планируют разрабатывать новые дизельные и бензиновые ДВС, превышающие стандарты Евро 7, которые внедрят в 2025 году и станут обязательными с 2026 г.
Такая ситуация вынуждает ряд автопроизводителей сокращать предложение, а также более серьезно делать ставку на современные гибридные комплекты, продвигая при этом среди клиентов электрификацию.

А вот в компании BMW не готовы преждевременно отказываться от традиционных ДВС. По заявлению представителей автобренда, они будут поддерживать такую систему до следующего десятилетия.

Основное внимание марка в следующем году уделит модельной линейке. Появится абсолютно новая генерация бензиновых, дизельных, подключаемых гибридных моторов, соответствующих строгим стандартам Евро 7, расширив при этом технологию MHEV на 48.

Для новых силовых агрегатов B47/B48/B57/B58 обновят выхлопную систему. 2,0-литровую бензиновую силовую установку B48 TwinPower Turbo оснащают уже новым коллектором, встроенным в головку блока цилиндров, охлаждающим выхлопные газы при помощи жидкостного охлаждения мотора. Разработчиками было предусмотрено, как не допустить нагрев прочих компонентов, а также уменьшить расход горючего.

Источник: https://avtodream.org/
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