Мотор дымит! Что делать? О чем говорит дым из выхлопных труб

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Текущий рейтинг 0 /5 ( 0 голосов ) При запуске двигателя почти у любого автомобиля до момента прогрева видны выделения из выхлопной трубы. Если с двигателем все в порядке, эти выделения – пар. Чем выше температура мотора, тем прозрачнее и меньше выхлоп. Однако, в ситуации, когда мотор прогрелся, а видимый выхлоп остался или ваша машина оказалась в мутном облаке – это тревожный признак.

На какую неисправность указывает дым из выхлопной трубы? Признак чего? Это зависит от цвета дыма из выхлопной трубы. Он может быть черным, сизым, синеватым, белым и других оттенков. При этом, именно цвет выхлопных газов, указывает на характер происходящих в двигателе химических и физических процессов, и поэтому служит важным диагностическим признаком неисправности двигателя. Обычно речь идет о таких неисправностях, как неисправность цилиндропоршневой группы, механизма газораспределения, системы зажигания, системы управления впрыском, системы питания или системы охлаждения двигателя.

Что придает выхлопным газам характерный цвет? • Неполное или неправильное сгорание топлива окрашивает выхлопные газы в черный или синий цвет. • Признак попадания в антифриза в камеру сгорания – белый дым, т.е. скорее пар. • Признак горения масла в цилиндре – сизый цвет дыма. Однако, мы хотим сразу предостеречь вас от поспешных выводов. Потому что очень легко спутать причину со следствием, а неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, зачастую возникает вследствие неисправности другой. Чтобы не быть голословными, приведем пример:

Возникла неисправность в системе охлаждения двигателя, или термостат не сработал, или вентилятор или вытек антифриз. Следствие – двигатель перегрет, но ГБЦ не повело, прокладка не пробита, но поршневые кольца пригорели. В этом случае в цилиндры попадает масло, и мы видим сизый дым из выхлопной трубы, а у масла повышенный расход. Получается, что в этом случае неисправность появилась сразу в двух системах, и исправив следствие важно проверить работу всех основных систем, чтобы не пропустить причину!

Белый пар из выхлопной трубы – это нормально. Самая распространенная паника по этому поводу – это появление обильного пара на морозе. Скажем сразу, что это вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Почему мы упоминаем слово паника, потому что в данном случае облако сзади машины закономерно и это не дым, а пар. Откуда он берется? В холодной выхлопной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают. Кстати, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Стоит так же отметить зимние особенности:

• При температуре воздуха ниже -10 градусов белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, • При температуре воздуха ниже —20 градусов выхлоп приобретает густой белый цвет с сизым оттенком.

Белый дым из выхлопной трубы – признак неисправности двигателя.







Да, если мотор прогрелся, а белый выхлоп остался, то это симптом, указывающий на то, что в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость. Это может произойти при повреждении прокладки ГБЦ, или из-за трещины в головке блока цилиндров. Попадая в раскаленный цилиндр, вода, содержащаяся в антифризе, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый пар, который смотрится как настоящий дым. Оттенок этого дыма-пара зависит от типа антифриза, температуры, влажности и освещенности на улице. Он даже может выглядеть не белым, а сизым, и напоминать дым при сгорании масла. Однако, этот цвет всё равно не позволит нам обмануться, т.к. мы имеем дело не с дымом, а паром, он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Как определить какая именно неисправность вызвала дымление?

1. Если вам кажется, что вы обнаружили излишний белый пар из выхлопной трубы, стоит убедиться, что проблема именно в системе охлаждения. Есть простой тест, для которого понадобится только один лист бумаги, который поможет уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для достаточно на 15 секунд закрыть отверстие выхлопной трубы листом бумаги, когда двигатель полностью прогрет. Если на листе не останется жирных следов, значит, масло из выхлопной трубы не летит. 2. Следующим шагом, для распознавания причины появления белого дыма из выхлопной трубы, является проверка версии повреждения ГБЦ или самого блока цилиндров. Трещины в двигателе при его работе вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения. В некоторых случаях в системе охлаждения даже образуется газовая пробка. В этом случае, открыв пробку радиатора или расширительного бачка, вы можете почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. При этом уровень антифриза будет пониженным. Важно знать, что в случае такой неисправности, после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается. Вы можете проверить эту версию, сжав рукой верхний шланг радиатора. При этом, обратите внимание на уровень жидкости в расширительном бачке. Он быстро увеличивается, ведет себя не стабильно, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины. 3. Еще стоит проверить масло на возможное образование эмульсии. Для этого достаточно открыть пробку маслозаливной горловины или вытянуть масляный щуп. Проходя по масляным каналам, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Эмульсия образуется, когда антифриз уходит в цилиндр. В этом случае он со временем проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске двигателя масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Стоит отметить, что если трещина или прогар не большого размера и антифриз через него сочится медленно, то эмульсия в масле может не образоваться и масло останется чистым, однако пена на пробке все-таки будет. Но, если дырка в цилиндре существенная, то антифриз, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. Из-за этого даже возможен гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов. 4. Четвертый шаг диагностики неисправности системы охлаждения двигателя – это проверка состояния свечей зажигания. Дело в том, что антифриз, попадая в двигатель, активно отчищает всё на своем пути. Поэтому, если одна из свечей будет выглядеть новой, т.е. будет хорошо отмыта – вы нашли место дефекта. Вы можете через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением и убедиться, что уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться. ВАЖНО! При проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, держать автомобиль на тормозе и включить передачу. 5. Пятая версия, которую стоит проверить, это то, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры через систему впуска. Это возможно из-за повреждения прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью. А так же из-за повреждения уплотнений узла дроссельной заслонки, как правило, это происходит на автомобилях азиатского рынка. В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, масло не превращается в эмульсию, зато есть, как правило, сладковатый запах антифриза в выхлопных газах и активное парение. 6. Дальше следует снятие головки блока цилиндров и механическая диагностика двигателя. Рекомендована проверка состояния прокладки ГБЦ, шлифовка плоскости ГБЦ, опрессовка ГБЦ а так же осмотр камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

При перегреве двигателя часто происходит прогар прокладки ГБЦ, который во многих случаях сопровождается деформацией плоскости головки блока цилиндров. В этом случае достаточно шлифовки плоскости ГБЦ и замены прокладки. А вот в случае, если при снятии головы нет явных дефектов, необходимо проверить головку на герметичность под давлением, эта операция называется опрессовка ГБЦ. При этом, вблизи седла выпускного клапана на стенке камеры сгорания часто обнаруживается трещина. Далее надо опустить поршень в нижнюю мертвую точку и внимательно осмотреть цилиндр. Очень большая редкость трещина в самом цилиндре, но убедиться, что её нет надо обязательно.

Еще раз напомним, что все неисправности, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, это следствие и цепочки неисправностей, и важно устранить их первопричину. Такие дефекты чаще всего возникли из-за перегрева двигателя, который в свою очередь произошел из-за того, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Помните, что если вы заметили белый дым из выхлопной трубы, важно сразу разобраться в причинах его возникновения. Ездить на машине с таким дефектом нельзя, потому что как известно «водичка дырочку найдет» и такие дефекты быстро прогрессируют, а работа двигателя на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей. И если обратившись в автосервис сразу вы можете обойтись заменой прокладки ГБЦ, то через несколько сотен километров эксплуатации двигателя с эмульсией вы заработаете капиталку.

Черный дым из выхлопной трубы







В отличие от белого пара, черный – это именно дым, т.е. частички сажи, возникающие при неполном сгорании топлива. Поэтому черный дым из выхлопной трубы – это признак того, что топливовоздушная смесь излишне обогащена. Соответственно, мы можем сделать вывод о неисправностях системы питания, системы зажигания или системы управления впрыском. При этом закономерны большой расход топлива, плохой запуск и неустойчивая работа двигателя, высокая токсичность выхлопных газов, и потеря мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

Черный дым при карбюраторной подаче топлива У автомобилей с карбюратором черный дым обычно возникает из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или неисправности карбюратора. В этом случае возможен перелив топлива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.

Черный дым бензиновых двигателей При инжекторной подаче топлива, управляющейся компьютером, переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности расходомера, лямда зонда, а также если льют форсунки. При этом существует опасность, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. В этом случае возможен гидроудар.

Черный дым дизельных двигателей У дизелей черный дым является свидетельством дефекта в работе топливной аппаратуры. Это проявляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

При этом, стоит понимать, то всем без исключения двигателям вредно работать на переобогащенной смеси. Такая эксплуатация мотора вызывает его повышенный износ или даже задиры на стенках цилиндров, с которых избыточное топливо смывает масло и ухудшает смазку. Несгоревшее топливо может догорать в катализаторе, раскаляя его и создавая опасность возгорания автомобиля, а так же попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. Вы можете это обнаружить вынув масляный щуп и поняв что уровень масла повышен, а само масло имеет запах топлива.

Синий дым из выхлопной трубы – масляный дым.







Если белый дым из глушителя – это признак антифриза в цилиндрах, а черный дым – свидетельство переобогащенной смеси, то основная причина появления синего дыма — это горение масла в двигателе. Такой дым закономерно называют “масляным” и он мог бы радовать своим цветом глаз автолюбителей, если бы не был таким явным свидетельством проблем с двигателем. Действительно, цвет и фактура этого дыма может быть как плотной насыщенной с явной синевой, так и почти прозрачной голубой. Цвет масляного дыма в каждом случае разный и зависит от множества факторов: степени прогрева двигателя, количества оборотов, состава и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности, влажности и пр. В отличие от пара дым в котором содержится масло, долго держится в воздухе образуя облако с характерным запахом. Если к выхлопной трубе на несколько секунд поднести лист бумаги, на ней появляются жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.

Определение по характеру дымления степени износа двигателя Опытные мотористы уже расспрашивая клиента об особенностях дымления мотора могут предположить, что их ждет внутри:

• Если синий или сине-белый дым явно виден только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая когда мотор прогреется, это скорее всего указывает на то того, что больших износов деталей нет. Объясняется такой эффект расширением деталей при нагревании. При прогреве мотора они лучше прилегают друг к другу и перестают пропускать масло. • Если же после полного прогрева двигателя дымление усиливается – можно сделать вывод о большом износе деталей. В этом случае расширения деталей при нагреве не достаточно для герметизации течи масла, а горячее масло в свою очередь легче протекает в цилиндр через зазоры в деталях. Естественно, что в случае горения масла в двигателе, масло имеет повышенный расход. При этом, есть статистика такого расхода: • Если расход в районе пол литра масла на 100 км, масляный дым появляется в основном на переходных режимах работы двигателя., • По достижении одного литра на сотню км, масляный дым видно уже и на режимах равномерного движения, а на переходных режимах дым из выхлопной трубы становится густым сине-белым. Кстати, если течи масла нет, а расход масла есть, но дыма из выхлопной трубы вы не наблюдаете, надо помнить, что в современных автомобилях существует возможность установки нейтрализатора, способного очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно большом расходе.

Парадокс компрессии При диагностике причин появления сизого дыма важно помнить о том, что компрессия может быть как заниженной, так и завышенной:

• С одной стороны износ деталей цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов. • С другой стороны большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях, если эти зазоры не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу.

Из-за каких дефектов масло попадает в камеру сгорания? Сразу скажем, что у масла есть два пути в камеру сгорания: 1. через поршневые кольца; 2. через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

• Износ поршневых колец Самая распространенная причина горения масла в двигателе – это дефект поршневых колец. При этом у верхних компрессионных колец износ часто происходит не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, испытывающим давление газов в цилиндре. Кроме того, износ канавок этих колец в поршнях создает насосный эффект и закачивает масло в цилиндр, даже если маслосъемные кольца еще в норме.

• Нарушение геометрии цилиндров Что касается износа самих цилиндров, то у них более всего страдает место остановки верхнего кольца при достижении поршнем верхней мертвой точки, в то время как средняя часть цилиндра часто приобретает форму эллипса. При диагностике состояние цилиндропоршневой группы, производится серия замеров геометрии цилиндров: как минимум в двух вертикальных плоскостях и в трех-четырех уровнях по горизонтали, чтобы точнее определить овальность и эллипсность. Очень важно максимально точно выявить все отклонения формы цилиндра от окружности, т.к. они значительно ухудшают уплотнительные свойства колец.

• Задиры на цилиндрах Задиры, царапины на поверхности цилиндрах так же становятся путями для попадания масла в цилиндр. Есть три стандартных варианта, при которых на цилиндре возникают царапины: 1. При плохой фильтрации масла, если между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. 2. После долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. В этом случае есть надежда, что детали могут приработаться и дым пропадет. 3. При нарушении технологии ремонта двигателя, если двигатель собран в грязи, поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая, либо цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца.

• Износ маслосъемных колпачков Следующая группа причин, по которым появляется сизый или синий дым из выхлопной трубы, а так же дополнительный расход масла связана с износом направляющих втулок и стержней клапанов, а также потерей эластичности маслосъемных колпачков. Это как раз те самые дефекты, при которых по мере прогрева двигателя количество дыма увеличивается, т.к. горячему более текучему маслу становится гораздо легче попадать в камеру сгорания через зазоры в изношенных деталях.

При торможении двигателем и на холостых оборотах, попадание масла в цилиндры еще усиливается, вызывая клубы дыма. Это происходит из-за того, что на этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего “масляного” дыма.

• Неисправность турбокомперссора В случае, если мы имеем дело с турбированным мотором, у которого среди тревожных симптомов синий дым и расход масла, есть основания подозревать износ подшипников и уплотнений ротора турбокомпрессора. При этом, износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков, включая масляный нагар на свечах. Дефектоционное отличие в том, что при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Значительно сложнее выявить неисправность уплотнения турбины, т.к. масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.

• Прогар клапана Следующей причиной появления синего дыма из выхлопной трубы и повышенного расхода масла является неисправность системы зажигания или негерметичность клапанов. В случае прогара клапана дым приобретает бело-голубой оттенок. Естественно, что и в плане постановки диагноза такая явная неисправность очень проста. Достаточно выкрутить свечи и замерить компрессию. Цилиндр в котором прогорел клапан будет отличаться от других отсутствием компрессии и обильным черным нагаром на свече зажигания. Если двигатель с прогоревшим клапанам какое-то время эксплуатировали, то нагар на свече может превратиться в нарост.

• Дефект АКПП Самой редкой поломкой, вызывающей синий дым из глушителя можно назвать дефект АКПП. Это происходит в случае разрыва мембраны регулятора, если у АКПП вакуумный датчик нагрузки. Конструкция этой системы такова, что полость АКПП соединена шлангом со впускным коллектором, и мотор при движении высасывает масло из коробки передач. При этом, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. Этот процесс сопровождается забрасыванием свечей зажигания и разбрызгиванием масла из свечных отверстий, что и позволяет определить дефект, т.к. коробочное масло имеет специфический запах и красный цвет.

И если обобщить, всё о чем мы говорили в отношении масляного дыма, то многолетний опыт работы подсказывает, что чем серьезнее неисправность, тем она более очевидна:

• Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром • Детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. • Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. • Тот же результат может быть при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по не закрывшемуся клапану. • Менее очевидный, но не менее серьезный дефект может появиться, например, в результате заливки в двигатель масла низкого качества, из-за которого поршневые кольца могут пригореть или залечь в канавках поршня, существенно снизив компрессию в цилиндре.

Как определить проблемный цилиндр При холодном запуске двигателя, неисправный мотор часто торит, что может сразу указать неработающие цилиндры. Если этого не произойдет, на помощь приходит фонендоскоп, локализующий посторонние шумы и стуки при работе двигателя. Ну, и самый действенный способ, так как чаще всего, неисправность возникает в одном цилиндре или паре, локализовать повреждение можно просто сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах.

Можно ли ездить на машине с синим дымом? Если вы прочли не только подзаголовки этой статьи, но и её основное содержание, ответ на этот вопрос для вас очевиден. И вы сами четко понимаете, что эксплуатация двигателя с вышеописанными неисправностями, не только не комфортна для вас, но и губительна для автомобиля. Ещё по теме:

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