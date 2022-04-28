Ford начал производство электропикапа F-150 Lightning

Для сравнения, стоимость Rivian R1T начинается от $67,5 тыс. Tesla указала стоимость Cybertruck в $39,9 тыс, но сейчас перестала указывать цены. Chevy также начнет поставки Silverado EV в 2024 году за $39,9 тыс.





У Ford также будет версия XLT за $72 474 с расширенной батареей.





Новая модель имеет ускорение от нуля до 100 км/ч в среднем за четыре секунды и запас хода до 515 км.





Сборка происходит в Центре электромобилей Ford Rouge. По данным 2020 года, Ford F-Series был самым продаваемым пикапом в Америке 45 лет подряд, а среди всех американских потребительских товаров по доходам уступал только iPhone.





И сейчас Ford заявляет, что на F-150 Lightning имеется беспрецедентный спрос – 200 тыс. забронированных авто. Для этого расширяется производство до 50 тыс. электропикапов в 2023 году. В общей сложности в завод инвестировали $950 млн, создав 750 новых рабочих мест.









«Настоящий переход Америки к электромобилям начинается сейчас. F-150 Lightning — это только начало наших амбиций по росту и лидерству в области цифровых электромобилей»., -Джим Фарли, президент Ford







