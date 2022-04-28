Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
27 апреля 22, 22:05
Ford начал производство электропикапа F-150 Lightning
Ford
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Ford анонсировала выпуск F-150 Lightning – самого быстрого F-150 и единственного полноразмерного электропикапа с ценой менее $40 тыс за базовую модель Pro, что делает его самым доступным электрическим пикапом.
Для сравнения, стоимость Rivian R1T начинается от $67,5 тыс. Tesla указала стоимость Cybertruck в $39,9 тыс, но сейчас перестала указывать цены. Chevy также начнет поставки Silverado EV в 2024 году за $39,9 тыс.

У Ford также будет версия XLT за $72 474 с расширенной батареей.

Новая модель имеет ускорение от нуля до 100 км/ч в среднем за четыре секунды и запас хода до 515 км.

Сборка происходит в Центре электромобилей Ford Rouge. По данным 2020 года, Ford F-Series был самым продаваемым пикапом в Америке 45 лет подряд, а среди всех американских потребительских товаров по доходам уступал только iPhone.

И сейчас Ford заявляет, что на F-150 Lightning имеется беспрецедентный спрос – 200 тыс. забронированных авто. Для этого расширяется производство до 50 тыс. электропикапов в 2023 году. В общей сложности в завод инвестировали $950 млн, создав 750 новых рабочих мест.


«Настоящий переход Америки к электромобилям начинается сейчас. F-150 Lightning — это только начало наших амбиций по росту и лидерству в области цифровых электромобилей»., -Джим Фарли, президент Ford


К 2026 году компания планирует поставку более 2 млн электромобилей ежегодно, что составит треть мирового объема компании, а к 2030 году — 50%.


ITC.ua
Ещё по теме:
Как и кому продавались легковые автомобили в СССР? (ФОТО)
Как проверить авто по госномеру в Украине?
Восемь самых надежных авто современности
В Украине изменили правила регистрации авто
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как оформить «Зеленую карту» онлайн и со скидкой
noimageSubaru Solterra: первый электрический кроссовер бренда
Лента новостей