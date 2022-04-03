Tesla опубликовала потрясающее видео производства Model Y

Европейский производственный центр стоимостью 5 миллиардов евро является крупнейшей инвестицией в немецкий авторынок. Теперь автопроизводитель опубликовал ролик, снятый дроном на Gigafactory Berlin-Brandenburg. На видео показаны некоторые стадии сборки Model Y: штамповка элементов кузова их сварка, а также знаменитый покрасочный цех.





К сожалению, в ролике не показали ни одного из особенных новых цветов (красный и серебристый), обещанных Маском: все Model Y на видео черные (как и все 30 автомобилей, доставленных 22 марта). Об этом пишет InsideEVs.





Дрон также показал, как электромобили достигают зоны, где сотрудники устанавливают внешние аксессуары и детали интерьера, после чего следует сектор окончательной проверки. В самом конце можно оценить размах всей фабрики Gigafactory Berlin-Brandenburg.





Завод Tesla в Германии планирует произвести 2 тысячи автомобилей в первые несколько недель серийного производства и около 500 тысяч ежегодно. Новый завод не только резко увеличит объем производства, но и снизит нагрузку на другие заводы в США и Китае.









Tesla также недавно начала производство Model Y на новом заводе в Остине, штат Техас, но компания еще не провела торжественное открытие.

