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АвтоМото
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3 апреля 22, 20:07
Tesla опубликовала потрясающее видео производства Model Y
Tesla
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В марте Илон Маск лично прилетел на открытие завода по сборке электромобилей Tesla в Германии.
 Европейский производственный центр стоимостью 5 миллиардов евро является крупнейшей инвестицией в немецкий авторынок. Теперь автопроизводитель опубликовал ролик, снятый дроном на Gigafactory Berlin-Brandenburg. На видео показаны некоторые стадии сборки Model Y: штамповка элементов кузова их сварка, а также знаменитый покрасочный цех.

К сожалению, в ролике не показали ни одного из особенных новых цветов (красный и серебристый), обещанных Маском: все Model Y на видео черные (как и все 30 автомобилей, доставленных 22 марта). Об этом пишет InsideEVs.

Дрон также показал, как электромобили достигают зоны, где сотрудники устанавливают внешние аксессуары и детали интерьера, после чего следует сектор окончательной проверки. В самом конце можно оценить размах всей фабрики Gigafactory Berlin-Brandenburg.

Завод Tesla в Германии планирует произвести 2 тысячи автомобилей в первые несколько недель серийного производства и около 500 тысяч ежегодно. Новый завод не только резко увеличит объем производства, но и снизит нагрузку на другие заводы в США и Китае.


Tesla также недавно начала производство Model Y на новом заводе в Остине, штат Техас, но компания еще не провела торжественное открытие.
ITC.ua
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