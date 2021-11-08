Nissan рассказал о следующем поколении спорткара GT-R

Если же компания полностью откажется от электрических компонентов, R36, скорее всего, не появится на европейском рынке.





Какой бы форм-фактор ни принял новый GT-R, в основе спорткара используют принципиально новую архитектуру, которая позволит сохранить высокие мощностные и динамические характеристики. По словам руководства компании, GT-R должен остаться самым быстрым автомобилем в своем классе. Актуальное поколение спорткара в самом мощном исполнении Final Edition оборудовано 3,8-литровым V6 с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 710 лошадиных сил и 780 Нм.











