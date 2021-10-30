Электромобили Tesla получат новую удобную функцию

Американские электромобили Tesla будут транслировать изображение на смартфон.





Владельцы электромобилей Tesla получили возможность удаленно следить за своим автомобилем в реальном режиме. Пока эта опция работает для пользователей с iOS, но будет доступна и для Android.





Новая функция доступна по подписке под названием Premium Connectivity, которая обойдется в 10 долларов. Чтобы активировать опцию, владельцу электромобиля нужно обновить систему Tesla до версии 2021.36.8.





Это стало возможным благодаря модернизации системы безопасности Tesla. Она использует 6 встроенных в электромобиль камер, чтобы фиксировать потенциальных воров или преступников. Отныне владелец электромобиля в любое время сможет получить доступ к текущему изображению с камер.



