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АвтоМото
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30 октября 21, 11:39
Электромобили Tesla получат новую удобную функцию
Tesla
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Владельцы iPhone смогут видеть, что происходит вокруг машины, не находясь в ней.
Американские электромобили Tesla будут транслировать изображение на смартфон.

Владельцы электромобилей Tesla получили возможность удаленно следить за своим автомобилем в реальном режиме. Пока эта опция работает для пользователей с iOS, но будет доступна и для Android.

Новая функция доступна по подписке под названием Premium Connectivity, которая обойдется в 10 долларов. Чтобы активировать опцию, владельцу электромобиля нужно обновить систему Tesla до версии 2021.36.8.

Это стало возможным благодаря модернизации системы безопасности Tesla. Она использует 6 встроенных в электромобиль камер, чтобы фиксировать потенциальных воров или преступников. Отныне владелец электромобиля в любое время сможет получить доступ к текущему изображению с камер.

Источник: https://cursorinfo.co.il/
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