Honda представила в Китае сразу пять электромобилей. ВИДЕО

Все новинки относятся к семейству Honda e:N Series, при этом первые две — это практически идентичные и готовые к производству электрокроссоверы, а оставшаяся тройка представляет собой более футуристичные концепты.





Итак, Honda e:NS1 и Honda e:NP1 — это электрические версии ДВС-кроссовера Honda HR-V от локальных производителей Dongfeng Honda и GAC Honda. Их начнут собирать и продавать в Китае уже в следующем году, после чего их вполне можно будет приобрести в Украине. Соглансо данным местных СМИ оба кроссоверы получат электродвигатель мощностью 150 кВт / 201 л.с., позволяющий набирать первые 100 км/ч за 8 секунд и разгоняться до 150 км/ч. Батарея объемом 68,6 кВтч обеспечит запас хода 500 км / 310 миль.





Модели e:N Coupe Concept (купе), e:N SUV Concept (кроссовер) и e:N GT Concept (седан) отличаются схожим дизайном с острыми гранями и характерной светотехникой. Их рассчитывают довести до стадии серийного производства через пять лет. Новинки будут основаны на фирменной архитектуре e:N Architecture F/W, которая допускает передний (версия F), а также задний и полный привод (версия W), при этом в последнем случае электромобиль получит по двигателю на каждой из осей.





Самое интересное заключается в том, что в рамках семейства Honda e:N Series японцы собираются построить не менее десяти электрических моделей для рынка Китая. К 2030 бренд собирается продавать на местном рынке только гибриды и электромобили, а с 2040 года — исключительно электромобили.