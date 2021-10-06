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АвтоМото
Новости
5 октября 21, 14:23
GAC анонсировал продажи нового флагманского кроссовера GS8
GS8
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GAC выводит на рынок новое поколение флагманского кроссовера GS8.
По сравнению с предшественником автомобиль прибавил в размерах и немного преобразился внешне. У GS8 теперь другая радиаторная решетка, переработанная оптика и иные бамперы.

В салоне появились большая виртуальная приборная панель и огромный тачскрин системы мультимедиа. Пересмотрели дизайнеры и блок управления климат-контролем.

Флагманский GAC GS8 получился 4980 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колесная база увеличилась на 120 мм, до 2920 мм. Большой кроссовер приводит в движение 2,0-литровый турбированный мотор, выдающий 252 л.с. В пару ему предусмотрена восьмиступенчатая коробка передач. Привод – полный.

В оснащении новинки значатся современные системы помощи водителю включая систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и камерами кругового обзора.

На рынке новый GS8 предложат в пяти исполнениях. Стоимость модели уже известна. За базовый вариант китайскими покупателям придется заплатить 28 820 долларов, топовый обойдется в 37 050 долларов.







Источник: https://newsyou.info/
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