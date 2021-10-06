GAC анонсировал продажи нового флагманского кроссовера GS8

По сравнению с предшественником автомобиль прибавил в размерах и немного преобразился внешне. У GS8 теперь другая радиаторная решетка, переработанная оптика и иные бамперы.





В салоне появились большая виртуальная приборная панель и огромный тачскрин системы мультимедиа. Пересмотрели дизайнеры и блок управления климат-контролем.





Флагманский GAC GS8 получился 4980 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колесная база увеличилась на 120 мм, до 2920 мм. Большой кроссовер приводит в движение 2,0-литровый турбированный мотор, выдающий 252 л.с. В пару ему предусмотрена восьмиступенчатая коробка передач. Привод – полный.





В оснащении новинки значатся современные системы помощи водителю включая систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и камерами кругового обзора.





На рынке новый GS8 предложат в пяти исполнениях. Стоимость модели уже известна. За базовый вариант китайскими покупателям придется заплатить 28 820 долларов, топовый обойдется в 37 050 долларов.



























