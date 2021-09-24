Volkswagen отправил в продажу соперника Renault Duster

Весной 2021-го года показали серийную версию. Немногим позже было объявлено о начале производства и приеме предварительных заказов. Цены в Volkswagen решили озвучить только сейчас, попутно раскрыв все доступные комплектации.





Новый Volkswagen Taigun построен вокруг удешевленной версии глобальной платформы MQB – MQB-A0-IN. Внешне кроссовер напоминает VW T-Cross. При колесной базе в 2651 мм автомобиль достигает 4221 мм в длину,1760 мм в ширину, 1612 мм в высоту. Размер дорожного просвета – 180 мм.





В моторной линейке кроссовера Фольксваген Тайгун два бензиновых двигателя: 1,0-литровый TSI выдающий 115 л.с и 1,5-литровый TSI Evo мощностью 150 л.с. В пару первому предусмотрена шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач с таким же количеством ступеней. Второму – шестиступенчатая механическая или семиступенчатая DSG. Привод в обоих случаях передний.













Потенциальным покупателям Taigun предлагают в пяти комплектациях. Базовый вариант VW Taigun Comfortline получил систему мультимедиа с 7,0-дюймовым дисплеем, кондиционер, несколько подушек безопасности, задний парктроник и 16-дюймовые колесные диски. В варианте Highline к всему вышеперечисленному добавляется камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, прибавивший в размерах тачскрин мультимедиа и сенсорный блок управления климатом в салоне.





Версия Topline предлагает покупателю цифровую приборную панель, систему бесключевого доступна и запуска двигателя, боковые подушки и шторки безопасности. А также круиз-контроль, датчики дождя и 17-дюймовый колесные диски.













Сразу за ним следует Volkswagen Taigun GT, укомплектованный 1,5-литровым двигателем TSI Evo. О том, что перед нами автомобиль в этом исполнении, еще раз «говорят» специальные шильдики и логотипы на кузове. В оснащение такого автомобиля входит все то же самое, что предлагала версия Highline.





Самое богатое исполнение предлагает топовый GT Plus. За основу этой комплектации взята другая – Topline, дополненная красными тормозными суппортами и накладками на педалях.













Ну и самое интересное – цены. За автомобиль с 1,0 TSI просят 14 250 – 21 590 долларов, что сравнимо с ценами Renault Duster. Кроссовер с более мощным 1,5-литровым мотором обойдется покупателям в 20 355 – 23 750 долларов. Индийские клиенты марки смогут приобрести Taigun до конца 2021 года. Модель планируют предлагать и на других рынках. На каких именно, пока не сообщается.



