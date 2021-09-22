Преемник Ford Mondeo скоро отправится к покупателям

Новое кросс-купе построено на современной платформе FNV (Fully Networked Vehicle). Габаритные размеры Evos следующие: 4920 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1600 мм в высоту. Колесная база – 2945 мм.





Новый Ford Evos получил оригинальную внешность с яркими акцентами – выделяющейся фальшрадиаторной решеткой и массивными бамперами. Сюда же можно добавить зауженную светодиодную оптику и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Из особенностей в салоне – огромный сенсорный дисплей, занимающий практически всю переднюю панель.





В движение кроссовер Ford Evos приводит 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 238 л.с. В пару ему предусмотрена автоматическая коробка передач. Максимальная скорость кроссовера – 193 км/ч. Паспортный расход топлива составляет 7,5 л на 100 км.





Стоимость многообещающей новинки пока не объявлена. Производитель обещал озвучить ценник немногим позже.



























