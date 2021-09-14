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АвтоМото
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14 сентября 21, 13:21
Mercedes-Benz выводит на рынок новое поколение фургонов
Mercedes-Benz Citan
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Этой осенью на автомобильных рынках Европу появится новое поколение компактных фургонов Mercedes-Benz Citan.
Длина новых автомобилей составит 4498 мм. В Mercedes-Benz сообщают, что автомобиль займет «младшее» место в линейке вэнов компании, которая, также, представлена моделями Vito и Sprinter.

На европейском рынке автомобили будут предлагаться в трех дизельных версиях мощностью 75, 95 или 116 л.с. Также, будут доступны две бензиновых версии мощностью 102 и 131 л. С. В базовой версии, Citan будет оснащаться шестиступенчатой «механикой», однако, для топовых дизельных и бензиновых версий будет, также, доступен семиступенчатой «робот» с двумя сцеплениями. Высота порога багажного отсека составляет 59 сантиметров, а асимметричные задние двери можно открыть на 180 градусов или зафиксировать под углом 90 градусов, для удобства погрузки.

Автомобиль будет предлагаться в версиях с двумя сдвижными дверями, как в виде цельнометаллического фургона, так и в полностью застекленном варианте. В будущем, планируется появление комплектации с удлиненной колесной базой, а также, частично остекленной версии Citan Mixto.

Источник: https://profidom.com.ua/
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