Mercedes-Benz выводит на рынок новое поколение фургонов

Длина новых автомобилей составит 4498 мм. В Mercedes-Benz сообщают, что автомобиль займет «младшее» место в линейке вэнов компании, которая, также, представлена моделями Vito и Sprinter.





На европейском рынке автомобили будут предлагаться в трех дизельных версиях мощностью 75, 95 или 116 л.с. Также, будут доступны две бензиновых версии мощностью 102 и 131 л. С. В базовой версии, Citan будет оснащаться шестиступенчатой «механикой», однако, для топовых дизельных и бензиновых версий будет, также, доступен семиступенчатой «робот» с двумя сцеплениями. Высота порога багажного отсека составляет 59 сантиметров, а асимметричные задние двери можно открыть на 180 градусов или зафиксировать под углом 90 градусов, для удобства погрузки.





Автомобиль будет предлагаться в версиях с двумя сдвижными дверями, как в виде цельнометаллического фургона, так и в полностью застекленном варианте. В будущем, планируется появление комплектации с удлиненной колесной базой, а также, частично остекленной версии Citan Mixto.



