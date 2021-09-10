На автосалоне в Мюнхене компания Mercedes-Benz показала публ

Такой автомобиль еще лучше подготовлен для поездок по бездорожью.





G-Class Professional Line получил 18-дюймовые колесные диски с пятью спицами, внедорожные шины, брызговики и защиту передних фар.





Комплектация Professional Line Exterior в рамках программы индивидуальной настойки может похвастаться багажником на крыше, который идеально подходит для присоединения к нему тента. Есть еще несколько дополнительных элементов, например, затемненные бамперы.





Покупателям также предложат за дополнительную оплату новый пакет Night Package. Он включает в себя черные боковые зеркала и черную фирменную звезду на решетке радиатора.





Mercedes-Benz G-Class 2022 модельного года получил несколько новых технологий в базовой комплектации и две новые уникальные отделки салона Exclusive Line и AMG Line.



















