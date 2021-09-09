Красиво и удобно: что получила обновленная Mazda CX-9

Ключевой признак – сдвоенные планки радиаторной решетки – сразу же бросается в глаза. Но не ради них, разумеется, все затевалось: самые интересные изменения, если не считать новых колесных дисков, оказались в салоне.





Важные детали





Открыв дверь CX-9 в топовой комплектации, моментально вспоминаешь, что сегодня Mazda – чуть ли не единственный автопроизводитель в своем ценовом сегменте, предлагающий настоящий кожаный салон. Не дерматиновую «экокожу», а материал такого уровня, который обычно встречается в куда более дорогих моделях.





Это, в общем, не новость, ведь в CX-9 и прежде была кожа Nappa. А новость в том, что теперь радует не только фактура самого материала, но и бегущая по креслам строчка, и любовно обрисованные ею фигуры. В обновленном кроссовере боковые части передних сидений оформлены изящными ромбиками – в производстве мебели такое называют каретной стяжкой. Не уверен, что вы почувствуете разницу спиной, но глаз ее точно уловит: обивка выглядит намного изящнее, чем прежде.





Дальше начинаются менее заметные, но не менее важные новшества. К примеру, круиз-контроль наконец-то стал адаптивным. Однако, как и ромбики на кожаных креслах, продвинутый круиз доступен только покупателям кроссовера в максимальной комплектации Тор.









И не он один. Mazda CX-9 в базовом оснащении Style не сможет порадовать еще одной новинкой: системой кругового обзора, работу которой теперь можно наблюдать на центральном дисплее топовой версии кроссовера. Экран, кстати, подрос, но очень слегка: диагональ по-прежнему меньше десяти дюймов.





Вот еще интересный нюанс: хотя Aple CarPlay и Android Auto доступны уже в стартовой комплектации, но лишь через проводное подключение, тогда как в топе Aple CarPlay становится «воздушным».













Как видим, Mazda СХ-9 собрала весомые аргументы в пользу топового оснащения. Вентиляция передних сидений, система автоматического торможения и контроля слепых зон, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод дверцы багажника, цветной проекционный дисплей, 7-дюймовый экран бортового компьютера на щитке приборов – все это доступно только щедрому клиенту. Даже парковочные датчики – и те льнут к бамперам CX-9 исключительно в оснащении Top.





Подкупающе хороша









Выходит, большая часть того, что получила обновленная Mazda CX-9, не достанется покупателям кроссовера в базовом оснащении? Да, но ведь и прайс стартовой комплектации выглядит невероятно привлекательно: большой семиместный кроссовер Mazda сейчас можно купить по цене Toyota RAV4 – за 1 169 900 грн. Тогда как вторая комплектация из двух возможных – Top – оценена уже в 1 496 000. Ощутимая разница.





А те, кто все же не готов выложить полтора миллиона, легко утешатся, ведь и базовые ценности Mazda CX-9 внушают уважение: полный привод, 6-ступенчатый автомат и 2,5-литровый турбомотор. Есть и еще кое-что, о чем не расскажет прайс-лист.





Например, не встретишь в нем упоминания о завидном послушании автомобиля. Между тем, несмотря на свои габариты, Mazda CX-9 ухитряется быть одним из самых драйверских кроссоверов в классе. И дело не только в разгоне до сотни за 8,6 секунд. Самая большая Mazda на удивление точно пишет повороты и при этом не растрясает на плохой дороге.









Да и тишина в салоне, без преувеличения, первоклассная – сказывается как отличная шумоизоляция, так и безукоризненная сборка, благодаря которой в салоне ничего не скрипит. Едь и радуйся, но не забывай про расход топлива: 13-14 литров на сотню в городе. Хотя при таких-то габаритах и массе ожидать меньшего аппетита от бензинового мотора было бы наивно.





Впрочем, двигатель честно отрабатывает каждый выпитый литр, радуя отзывчивостью на педаль газа и полным отсутствием турбоямы. Особенно впечатляет быстрота перехода от спокойного фланирования к азартному драйву: нажал – и понеслась.





В общем, флагманский кроссовер Mazda и до обновления почти не давал поводов для придирок, а теперь стал еще ближе к идеалу. Если не зацикливаться на маленьком центральном дисплее, то Mazda СХ-9 станет достойным выбором для большой семьи, у которой дома уже есть телевизор.



