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АвтоМото
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5 сентября 21, 12:03
Dacia представила кроссовер Jogger на базе Sandero
Dacia Jogger
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Dacia официально представила свой новый автомобиль Dacia Jogger, который должен стать своего рода заменой минивэна Lodgy. Он построен на платформе CMF-B.
Dacia Jogger – это гибридный автомобиль, в котором соединены элементы дизайна кроссовера и минивэна. Некоторые источники его почему-то позиционируют как универсал "с чертами кроссовера". Но на самом деле это кроссовер с элементами минивэна. Дорожный просвет – 200 мм.

Нужно сказать, что Jogger – это самый большой автомобиль в модельной линейке Dacia. Его длина составляет 4,55 м. Объем багажника – 708 л, а если сложить задние сиденья – 1819 л.

Спереди Jogger сильно напоминает Sandero Stepway. У этой же модели он взял и интерьер. В базовой комплектации есть система Media Control с двумя динамиками, док-станция для смартфона (он может быть навигационной системой) и 3,5-дюймовый дисплей TFT.

За дополнительную оплату предложат подогрев передних сидений, кондиционер с дисплеем, камеру заднего вида, датчики парковки, систему мониторинга "мертвых" зон и другое.

В линейку двигателей Jogger, как и в линейку двигателей новых Sandero, Sandero Stepway, и Logan, вошел трехцилиндровый 1,0 л мотор мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Есть и биотопливный вариант с запасом хода около 1000 км.

Позже покупателям предложат гибридную версию. Кстати, Jogger станет первым гибридным автомобилем в модельной линейке Dacia.

В продаже эта новинка появится в ближайшие месяцы. Сколько она будет стоить – еще не известно.











Источник: https://auto.today.ua/
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