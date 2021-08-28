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АвтоМото
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28 августа 21, 12:27
Jeep Commander дебютировал в семиместном варианте
Jeep Commander
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Американская компания Jeep расширила гамму моделей за счет новой 7-местной версии кроссовера Commander. Новинка представлена на бразильском рынке.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Имя Commander использовалось компанией ранее для крупного рамного внедорожника, но модель не нашла отклика в сердцах клиентов и спустя 5 лет производства в 2010 году модель канула в Лету. В 2018 году на базе модели Cherokee в Китае начали производство модели Grand Commander. А вот для Бразилии и рынка Латинской Америки будет предложен совершенно иной Commander, созданный на базе компактного кроссовера Compass.

Бразильский Commander получил собственный дизайн кузова, увеличенные размеры и 7-местный салон. Габаритные размеры новинки – 4769x2040x1702 мм. В зависимости от версии дорожный просвет составляет от 208 до 212 мм.



Источник: https://news.obozrevatel.com/
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