Jeep Commander дебютировал в семиместном варианте

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Имя Commander использовалось компанией ранее для крупного рамного внедорожника, но модель не нашла отклика в сердцах клиентов и спустя 5 лет производства в 2010 году модель канула в Лету. В 2018 году на базе модели Cherokee в Китае начали производство модели Grand Commander. А вот для Бразилии и рынка Латинской Америки будет предложен совершенно иной Commander, созданный на базе компактного кроссовера Compass.





Бразильский Commander получил собственный дизайн кузова, увеличенные размеры и 7-местный салон. Габаритные размеры новинки – 4769x2040x1702 мм. В зависимости от версии дорожный просвет составляет от 208 до 212 мм.











