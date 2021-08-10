Новый кроссовер Alfa Romeo Tonale PHEV 2023 года

Несмотря на камуфляж, можно сделать некоторые выводы о внешности машин.





Концепт компактного кроссовера Tonale показали в 2019 году. Это первый электромобиль Alfa Romeo. К 2027 году производитель планирует полностью перейти на электрифицированные автомобили.





Alfa Romeo Tonale, который покажут летом 2022 года, станет первым шагом к электрификации. Затем Alfa Romeo впервые войдет в популярный сегмент C-SUV.













Пропорции серийного варианта не изменились по сравнению с концептом 2019 года. Однако увеличилась головная оптика, а также она получила светодиодную графику индикаторов и ДХО. Задние фонари не видно. Скорее всего, они будут объединены в непрерывную линию. Также колеса стали меньше, а бамперы получили более традиционный дизайн.





В салоне установили виртуальную приборную панель, систему мультимедиа с большим тачскрином и физическими кнопками для основных функций авто.





Платформу, на которой построен Alfa Romeo Tonale, опробуют на Jeep Compass. В целом, новинка обещает отличную управляемость и хорошую динамику. Конкурировать кроссовер будет с Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA, MINI Countryman и Volvo XC40.



