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3 августа 21, 12:28
Haval показал свой самый роскошный кроссовер
Haval
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Haval анонсировал новый кроссовер под названием Shenshou или «Зверь».
Впервые марка показала его прошлой осенью в рамках Шанхайского автосалона. Тогда модель была известна под индексом XY и носила статус концепта.

В июле этого года в сети показали фотографии товарной модели. Они были взяты из базы Министерства промышленности Китая, а на самом автомобиле красовалось сразу несколько шильдиков с разными названиями.

Сейчас же появились первые официальные снимки кроссовера. Судя по ним, новый Haval Shenshou практически полностью позаимствовал внешность у предвестника. Из отличий – только купеобразный кузов, ходовые огни под кромкой капота, выдвижные дверные ручки, яркие декоративные вставки и раздвоенный спойлер.



Фотографий интерьера «Зверя» пока нет. По предварительным данным, в салоне китайского кроссовера появится цифровая приборная панель и система мультимедиа с большим экраном. Также Haval Shenshou достанется «интеллектуальная система» Coffee Intelligence. С ее помощью осуществляются настройка и управление системами автомобиля.



На рынке новый флагман будет доступен с бензиновым 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 184 л.с., предположительно, сопряженным с роботизированной коробкой передач. Позже в продаже появится модификация с двухмоторной гибридной установкой Lemon DHT на базе 1.5Т.

На рынке Китая продажи Haval Shenshou начнутся до конца 2021 года. Ожидается, что «Зверь» станет самой дорогой моделью в линейке производителя. За пределами Поднебесной, новый флагман, по всей вероятности, появится под другим именем.



Источник: https://www.autocentre.ua/
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