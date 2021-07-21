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АвтоМото
Новости
21 июля 21, 12:55
Toyota представила гибридный Aqua нового поколения
Toyota представила гибридный Aqua нового поколения
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Японская марка Toyota продолжает реализовывать проект по созданию экологически чистых машин и обеспечению экологической нейтральности. В рамках программы она выпустила обновленный гибридный автомобиль Aqua.
Toyota Aqua стала первой в мире машиной, где вместо батареи для электроагрегата применяется высококачественный никель-водородный аккумулятор. По сравнению с предшественником, этот компонент способен обеспечить вдвое большую мощность.

Авторы проекта увеличили диапазон скоростей, благодаря чему новая Toyota Aqua функционирует только на электротяге, что дает
возможность модели работать на электричестве и без активации двигателя.



Гибрид стал первым автомобилем компании, получившим педаль комфорта. Если водитель выберет режим Power+, то ему нужно ослабить давление на педаль акселератора, чтобы заработал тормозной рекуперативный механизм, а машина, соответственно, замедлилась в пути.

Toyota Aqua укомплектована специальной системой Teammate Advanced, поддерживающая автоматическую парковку и управляющая тормозом, рулем и трансмиссией. Технология может не только обнаруживать неподвижные объекты возле машины, но и оповещать водителя, чтобы предотвратить ДТП.



Источник: https://avtodream.org/
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