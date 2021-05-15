Кабмин ограничил цены на топливо - плюсы и подводные камни

Рост цен на бензин и дизельное топливо беспокоил даже тех, кто не умеет водить. В пятницу, 14 мая, Кабинет министров Украины несколькими росчерками пера решил эту проблему - правительство установило государственное регулирование цен на топливо.

Решение Кабмина внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Во второй редакции документа сказано, что предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива должны быть не выше 7 грн за литр, а бензина не превышать 5 грн за литр. Такое ограничение Кабмин установил до конца карантина в Украине.



