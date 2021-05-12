Самый большой Volkswagen Tiguan показался на первых фото

Как и короткий Volkswagen Tiguan 2021, вариант Allspace узнается по обновленной передней части. У него новая решетка радиатора, раскосые фары в стиле VW Golf 8 и увеличенный воздухозаборник в бампере.













В салоне заменили руль, установили новую виртуальную приборку и увеличенный 10,25-дюймовый тачскрин. Кроме того, кнопки климата на центральной панели стали сенсорными, как у того же Golf 8.













Как и прежде, предложены версии Volkswagen Tiguan Allspace на 5 и 7 мест. Список опций пополнила система полуавтономного вождения.













Новый Volkswagen Tiguan Allspace предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 и 245 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 200 л. с.



