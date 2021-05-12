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АвтоМото
Новости
12 мая 21, 11:48
Самый большой Volkswagen Tiguan показался на первых фото
Volkswagen Tiguan Allspace
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Представлен новый Volkswagen Tiguan Allspace. Удлиненный кроссовер Фольксваген прошел фейслифтинг вслед за стандартной моделью. Продажи в Европе стартуют с лета по цене от 36 тыс. евро.
Как и короткий Volkswagen Tiguan 2021, вариант Allspace узнается по обновленной передней части. У него новая решетка радиатора, раскосые фары в стиле VW Golf 8 и увеличенный воздухозаборник в бампере.



В салоне заменили руль, установили новую виртуальную приборку и увеличенный 10,25-дюймовый тачскрин. Кроме того, кнопки климата на центральной панели стали сенсорными, как у того же Golf 8.



Как и прежде, предложены версии Volkswagen Tiguan Allspace на 5 и 7 мест. Список опций пополнила система полуавтономного вождения.



Новый Volkswagen Tiguan Allspace предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 и 245 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 200 л. с.

Источник: https://autoportal.ua/
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