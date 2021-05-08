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АвтоМото
Новости
8 мая 21, 12:41
Автомобиль Tesla взломали с помощью дрона
Tesla S
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Исследователи кибербезопасности нашли уязвимость в программном обеспечении автомобилей Tesla.+
Ученые обнаружили, что с помощью беспилотного аппарата можно взломать автомобиль Tesla, начав контролировать многие функции. К примеру, появляется подвижность открыть двери и багажник, изменить положение сиденья, режимы рулевого управления и ускорения.

Сообщается, что специалисты из компаний Kunnamon и Comsecuris показали на конференции CanSecWest удаленный взлом машины. Дрон находился над автомобилем во время эксперимента. Для взлома был использован Wi-Fi ключ.

Сообщается, что атака взломщиков была направлена на ConnMan. Этот компонент доступен через Wi-Fi. Он применяется для управления сетевыми подключениями. Всего две точки уязвимости дали возможность быстро взломать автомобиль и давать его команды в удаленном режиме.

Об уязвимостях сообщили компании Intel, которая и создала этот компонент. Производитель заявил, что проблему уже удалось устранить. Однако неизвестно, получилось ли обновить прошивку у всех авто, которые пользуются ConnMan. Важно, что это не только автомобили Tesla, но и модели других брендов.

Источник: https://cursorinfo.co.il/
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