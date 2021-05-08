Автомобиль Tesla взломали с помощью дрона

Ученые обнаружили, что с помощью беспилотного аппарата можно взломать автомобиль Tesla, начав контролировать многие функции. К примеру, появляется подвижность открыть двери и багажник, изменить положение сиденья, режимы рулевого управления и ускорения.





Сообщается, что специалисты из компаний Kunnamon и Comsecuris показали на конференции CanSecWest удаленный взлом машины. Дрон находился над автомобилем во время эксперимента. Для взлома был использован Wi-Fi ключ.





Сообщается, что атака взломщиков была направлена на ConnMan. Этот компонент доступен через Wi-Fi. Он применяется для управления сетевыми подключениями. Всего две точки уязвимости дали возможность быстро взломать автомобиль и давать его команды в удаленном режиме.





Об уязвимостях сообщили компании Intel, которая и создала этот компонент. Производитель заявил, что проблему уже удалось устранить. Однако неизвестно, получилось ли обновить прошивку у всех авто, которые пользуются ConnMan. Важно, что это не только автомобили Tesla, но и модели других брендов.



