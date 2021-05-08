Bristol Cars возродится в виде бренда электрокаров

Напомним, что британская марка Bristol Cars была ликвидирована в 2020 году, через 75 лет с момента основания и после двухлетнего периода почти полного бездействия.





Теперь инвестор и застройщик из Эссекса Джейсон Уортон приобрел права интеллектуальной собственности на Bristol Cars и планирует превратить его в «ведущий британский бренд электромобилей» к 2026 году, к 80-летию автопроизводителя.





Как впервые сообщил Autocar в январе, возрожденный Bristol Cars сначала представит «обновленные» версии исторических моделей, включая 411 Series 8, Fighter и Speedster. Каждый из них будет использовать 6,4-литровый двигатель Chrysler Hemi V8, работающий в паре с 8-ступенчатой ??автоматической коробкой передач ZF и будет отличаться множеством настроек подвески, электрической части и салона.





Они, как утверждают в Bristol Cars, станут «последним из когда-либо произведенных двигателей внутреннего сгорания Bristol Cars». В 2025 году бренд возродит шильдик Bristol Buccaneer для знакового дебютного электромобиля.





Уортон сообщил, что Buccaneer EV будет «четырехместным автомобилем в традиционном бристольском стиле», но с «широким использованием современных технологий и материалов».



