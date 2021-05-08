Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
8 мая 21, 12:35
Bristol Cars возродится в виде бренда электрокаров
Bristol Cars
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Долгожданное возрождение Bristol Cars теперь официально подтверждено — компания анонсировала ряд новых моделей, среди которых и электрокары.
Напомним, что британская марка Bristol Cars была ликвидирована в 2020 году, через 75 лет с момента основания и после двухлетнего периода почти полного бездействия.

Теперь инвестор и застройщик из Эссекса Джейсон Уортон приобрел права интеллектуальной собственности на Bristol Cars и планирует превратить его в «ведущий британский бренд электромобилей» к 2026 году, к 80-летию автопроизводителя.

Как впервые сообщил Autocar в январе, возрожденный Bristol Cars сначала представит «обновленные» версии исторических моделей, включая 411 Series 8, Fighter и Speedster. Каждый из них будет использовать 6,4-литровый двигатель Chrysler Hemi V8, работающий в паре с 8-ступенчатой ??автоматической коробкой передач ZF и будет отличаться множеством настроек подвески, электрической части и салона.

Они, как утверждают в Bristol Cars, станут «последним из когда-либо произведенных двигателей внутреннего сгорания Bristol Cars». В 2025 году бренд возродит шильдик Bristol Buccaneer для знакового дебютного электромобиля.

Уортон сообщил, что Buccaneer EV будет «четырехместным автомобилем в традиционном бристольском стиле», но с «широким использованием современных технологий и материалов».

Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Марка Mercury проживет только до конца года
Chrysler думает о возрождении Barracuda
BMW 5-серии признана самой популярной моделью среди BMW
В Европе «раздают» электрокары
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Автомобиль Tesla взломали с помощью дрона
noimageНа дорогах к границе с Польшей отремонтируют три моста
noimage15 автомобилей с «вечными» двигателями
Лента новостей