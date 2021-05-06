Швейцарцы построят гиперкар Morand мощностью под 2000 сил

Новая компания Morand Cars планирует построить сразу два гиперкара: гибридный и полностью электрический. Расчётная мощность — около 1115 и 1977 л.с. соответственно. Интересно, что во главе фирмы стоит Бенуа Мурон, который отметился на позиции механика и менеджера команд во множестве автоспортивных дисциплин, включая «24 часа Ле-мана». Его напарнику Эрику Булье тоже есть чем гордиться — в его послужном списке развитие конюшен Lotus F1 Team и McLaren F1.





Пока компания готова показать только рендеры. Передняя часть напоминает Lotus Evija, но по сравнению с «британцем» новинка кажется заметно миниатюрнее. Панели кузова и интерьер выполнят из композита на основе льна — материала Amplitex. Он тяжелее углепластика, зато экологичней.





Над необычным композитом для оболочки швейцарцам помогает фирма Bcomp, которая, в свою очередь, занималась разработкой материала в кооперации с итальянской компанией Ycom для формульных машин. А вот основа у новинки вполне традиционная для класса — углепластиковый монокок.





Гибридная модификация будет приводиться в движение атмосферным V10 5.2 отдачей 700 л.с. и 542 Нм. Видимо, речь идёт об агрегате, который используется, например, в купе Audi R8. Помогать ему будут три электромотора: один — между ДВС и семиступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac, остальные два — на передней оси.

В роли буферного накопителя выступит литий-ионная батарея ёмкостью около 4,5 кВтч. Она, помимо прочего, должна обеспечить 50 км пробега только на электричестве. Ожидается, что масса гиперкара не превысит 1250 кг.



