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АвтоМото
Новости
27 апреля 21, 08:34
Обновленный кроссовер Opel Grandland X замечен на тестах
Opel Grandland X
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Компания Opel приступила к дорожным испытаниям обновленного кроссовера Grandland X — об этом свидетельствуют свежие шпионские фотографии, просочившиеся накануне в Сеть.
Эксперты портала считают, что рестайлинговую модель представят публике уже в этом году.

Судя по снимкам, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Carscoops, при оформлении экстерьера посвежевшего Grandland X дизайнеры использовали решения, опробованные на Mokka второго поколения.

В частности, под плотной камуфляжной пленкой можно рассмотреть видоизмененную радиаторную решетку, подретушированную оптику и центральный воздухозаборник уменьшенного размера. Что же до колесных арок, боковых юбок и задней части — пятой двери, бампера и фонарей — кажется, все осталось по-прежнему.

Никаких серьезных модернизаций не случится и по части «железа». В моторную гамму обновленного Grandland X войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка. Но это касается лишь европейского рынка.





Источник: https://avtodream.org/
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