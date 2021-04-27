Обновленный кроссовер Opel Grandland X замечен на тестах

Эксперты портала считают, что рестайлинговую модель представят публике уже в этом году.





Судя по снимкам, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Carscoops, при оформлении экстерьера посвежевшего Grandland X дизайнеры использовали решения, опробованные на Mokka второго поколения.





В частности, под плотной камуфляжной пленкой можно рассмотреть видоизмененную радиаторную решетку, подретушированную оптику и центральный воздухозаборник уменьшенного размера. Что же до колесных арок, боковых юбок и задней части — пятой двери, бампера и фонарей — кажется, все осталось по-прежнему.





Никаких серьезных модернизаций не случится и по части «железа». В моторную гамму обновленного Grandland X войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка. Но это касается лишь европейского рынка.



















