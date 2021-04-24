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АвтоМото
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24 апреля 21, 11:21
В Украине прогнозируют дефицит дизельного топлива
дизельное топливо
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В мае 2021 года в Украине может образоваться дефицит дизельного топлива.
В сообщении отмечается, что с 1 апреля 2021 года компания Proton прекратила поставки в Украину сжиженного газа и ДТ российской компании «Роснефть». При этом Coral Energy, которая должна была заменить эти поставки, пока не начала работу.

Кроме того, с 15 мая уйдет на плановый ремонт белорусский Мозырский НПЗ. Ремонтные работы там будут продолжаться месяц. Поэтому в мае он отправит в Украину меньше дизельного топлива, чем обычно.

В итоге эксперты прогнозируют, что в мае текущего года в Украине дефицит дизельного топлива может составить от 150 000 до 200 000 тонн. Другие эксперты говорят, что дефицит ДТ в следующем месяце может быть еще больше – около 270 000 тонн.

При этом отмечается, что в мае Украине понадобиться большое количество дизеля из-за посевной кампании.

Украине ежегодно нужно около 7 млн тонн дизельного топлива. После того, как компания Proton прекратила поставки сжиженного газа и дизеля, Украина попробовала нарастить объемы морскими поставками, но пока не очень успешно.

Источник: https://auto.today.ua/
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