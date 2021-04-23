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АвтоМото
Новости
22 апреля 21, 10:02
Mazda CX-30 стала электромобилем (ФОТО)
Mazda CX-30
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Mazda показала в Шанхае «батарейную» модификацию паркетника CX-30: машина сменила двигатель внутреннего сгорания на систему e-SkyActiv.
Новинка создана на «тележке» SkyActiv Vehicle Architecture (SVA) от первого товарного электромобиля марки – MX-30. Силовая установка наверняка будет позаимствована у него же: единственный передний электродвигатель выдаёт 143 л. с. и 264 Нм, а батарея ёмкостью 35,5 кВтˑч позволяет проехать на одной зарядке всего две сотни километров по стандарту WLTP.

По сравнению с топливной версией «батарейный» паркетник стал выше, а также получил переднюю «губу», широкие колёсные арки и подножки.





CX-30 EV окажется первой «батарейной» Маздой в Китае, поскольку MX-30 здесь не продаётся. Выпуск наладят на совместном заводе японской компании с Changan Automobile. Продажи стартуют во втором полугодии.

Источник: https://avtodream.org/
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