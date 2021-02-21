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АвтоМото
Новости
21 февраля 21, 22:38
В интернете презентовали новый Nissan Qashqai (ФОТО)
Nissan Qashqai
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Qashkqai скинул в весе 60 кг и вырос в габаритах, в частности в длине, ширине и высоте

В интернете появились фото нового поколения популярного кроссовера Nissan Qashkqai. Как сообщает AutoNews, кроссовер перешел на свежую платформу Alliance CMF-C, которая имеет больше гибкости в плане внедрения электрических технологий.

По информации издания, Qashkqai скинул в весе 60 кг и вырос в габаритах: +35 мм (4 425 мм) в длине, +32 мм (1 838 мм) в ширине, +25 мм (1 635 мм) в высоте. Колесная база выросла на 20 мм (2 666 мм).

В багажном отделении появилась прибавка в 74 литра (504 л), а в заднем ряду стало чуть просторнее. Увеличили и дверной проем для задних пассажиров, где дверь теперь распахивается на 90 градусов.

В салоне кроссовер тоже преобразился, обрел свежие детали дизайна и качество материалов стало чуть выше. Больше кожаной обивки и вставок под дерево. Появился тут и увеличенный до 12,3 дюймов монитор по центру консоли.

На руле теперь сенсорные клавиши, а проекционный дисплей вырос до 10,8 дюймов и предлагает больше информации.

Интерфейс работает на обновленном ПО NissanConnect последнего поколения и предлагает беспроводное подключение Apple CarPlay и проводной Android Auto. Система способна и раздавать Wi-Fi для 7 гаджетов. Владельцу так же будет доступно приложение, через которое можно открывать/закрывать автомобиль, контролировать звуковой сигнал, свет фар и другие фишки.

В Украине новинка появится ближе к концу этого года или в начале следующего. В предложении будет 11 цветов кузова и 5 вариантов комбинации двух цветов. Но теперь дизельных моторов не будет совсем. В компании отказываются от них, отдавая предпочтение гибридным технологиям.

Начальным будет бензиновый 1,3-литровый DiG-T мощностью 140 л.с. и 158 л.с. Теперь он модернизирован и отвечает нормам Euro-6d. Вместе с ним работает 12-вольтовый гибридный электромотор в паре с литий-ионной батареей.

Режим мягкого гибрида предполагает накапливание энергии на старте и отдача ее при нагрузке. К тому же отключает двигатель раньше срабатывания системы "старт-стоп" — при падении скорости ниже 18 км/ч.

Как сообщалось ранее, год назад компания Nissan Motor Co, Ltd приняла решение уволить около 3000 сотрудников на трех своих производствах в Испании, работа которых была приостановлена в связи с распространением коронавируса.
Delo
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