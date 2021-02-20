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Новости
19 февраля 21, 22:58
Кто не получит льготную растаможку "евроблях"?
евробляхи
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Льготная "растаможка" не распространяются на грузовики, микроавтобусы, автобусы и мотоциклы.

Законопроекты №4643-д и №4644-д по растаможке автомобилей на европейских номерах, которые Верховная Рада 18 февраля одобрила в первом чтении, не распространяются на грузовики, микроавтобусы, автобусы и мотоциклы. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Мы не должны дать возможность дельцам вести теневой бизнес, завозя в Украину списанный в Европе хлам без уплаты налогов. Несмотря на вопли отдельных нечистоплотных лоббистов такого "бизнеса". Этого в законе нет. Однозначно льготный период не должен распространяться на грузовые автомобили, автобусы и мототранспорт.

Таким образом льготную растаможку получат только владельцы личных легковых автомобилей. Глава профильного комитета Рады уточнил, что законопроекты о льготной растаможке будут доработаны ко второму чтению.

Они предусматривают 180 дней льготного периода растаможки для владельцев "евроблях". Воспользоваться "акционной" растаможкой смогут автомобилисты, которые ввезли "евробляхи" в Украину до 1 января 2021 года.

Таможенное оформление автомобилей на европейских номерах в Украине будут проводить без учета их стоимости и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог.

Как рассчитать новый акциз для "евроблях"

Акцизный налог для автомобилей на иностранной регистрации рассчитывается по формуле:

Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе

Базовая ставка - определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:

Vе - определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. см) на коэффициент, который составляет:

- 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для автомобилей с объемом двигателя до 2000 куб. см (включительно); 

- 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для автомобилей с объемом двигателя 2001-3000 куб. см (включительно); 

- 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для автомобилей с объемом двигателя 3001-4000 куб. см (включительно).

Fе - зависит от типа двигателя и составляет:

- для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, - 0 евро; 

- для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), - 100 евро; 

- для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими), - 0 евро.

В парламентском комитете по вопросам налоговой политики считают, что стоимость растаможки "евробляхи" по такой формуле не превысит 1000 евро.
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