На Дружбы народов в Киеве камеры зафиксировали 385 нарушений

За первый день работы камеры, которая фиксирует нарушения проезда по полосе общественного транспорта на бульваре Дружбы народов в Киеве, зарегистрировано 385 таких нарушений. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Там напомнили, что со вчерашнего дня камера на бульваре Дружбы народов, 36, кроме фиксации нарушений скорости, начала фиксировать также нарушения проезда по полосе общественного транспорта.

За день зафиксировано 385 таких нарушителей.



