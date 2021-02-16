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16 февраля 21, 19:43
На Дружбы народов в Киеве камеры зафиксировали 385 нарушений
камера
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За первый день работы камеры, которая фиксирует нарушения проезда по полосе общественного транспорта, зарегистрировано 385 таких нарушений

За первый день работы камеры, которая фиксирует нарушения проезда по полосе общественного транспорта на бульваре Дружбы народов в Киеве, зарегистрировано 385 таких нарушений. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Там напомнили, что со вчерашнего дня камера на бульваре Дружбы народов, 36, кроме фиксации нарушений скорости, начала фиксировать также нарушения проезда по полосе общественного транспорта.

За день зафиксировано 385 таких нарушителей.

Напомним, в начале декабря 2020 года камеру с этой функцией запустили в тестовом режиме: она фиксировала более 1000 нарушений в день. До конца 2021 года Нацполиция планирует установить дополнительно 220 камер фотовидефиксации. 

Сегодня депутаты Верховной Рады 325 голосами приняли законопроект №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. 
liga.net
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