Рада увеличила штрафы для водителей

В Украине ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом и наркотическом состоянии и увеличили штрафы за превышение скорости. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняли во втором чтении на заседании 16 февраля. Данное решение поддержали 325 нардепов.
Согласно законопроекту, за пьяное вождение:- первый штраф составит от 17 тысяч гривен и лишение прав на один год;
Законопроект увеличивает граничный срок судебного рассмотрения таких дел в 4 раза – с 3 месяцев до 1 года. Парламентарии также увеличили штрафы за превышение скорости. Так, за превышение скорости более, чем на 50 км/час придется заплатить штраф 3400 гривен (на сегодня он составляет 510 гривен) .
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде, на следующий день после очередного резонансного ДТП 12 июля 2020 года с участием нетрезвого водителя. В страшной аварии погибли четыре человека, двое из которых – дети. Об этом происшествии высказался президент, акцентируя внимание на необходимости введения более жесткой ответственности за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, сейчас такое нарушение наказывается штрафом до 10 200 гривен,
В Национальной полиции также заявляли, что подготовили инициативы об усилении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения пешеходами и надеятся на принятия их Верховной Радой в 2021 году.