Рада увеличила штрафы для водителей

- за повторный такой случай нарушитель заплатит уже 34 тысячи гривен с лишением прав на три года;

- если такой горе-водитель попадется третий раз за год, то ему грозит штраф в виде 51 тысячи гривен (или админарест 15 суток) и лишение прав на 10 лет с конфискацией авто.

Законопроект увеличивает граничный срок судебного рассмотрения таких дел в 4 раза – с 3 месяцев до 1 года. Парламентарии также увеличили штрафы за превышение скорости. Так, за превышение скорости более, чем на 50 км/час придется заплатить штраф 3400 гривен (на сегодня он составляет 510 гривен) .

Кроме того, в документе ужесточаются санкции:





- за бегство с места ДТП - штраф с 255 до 3400 гривен с лишением права управления авто на срок 1-2 года;





- за непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 гривен;





- создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 гривен;





- за нарушение, которое привело к ДТП придется заплатить 850 гривен;





- езду без прав будут наказывать штрафом в 425 гривен.





- если у водителя прав нет вовсе, ему придется заплатить 3,4 тысячи гривен, а за повторное нарушение в течении года - 40,8 тысяч гривен с лишением права управления автомобилем на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие машины).





- водителей, которые ранее были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч гривен, за повторное нарушение в течение года - 40,8 тысяч гривен с лишением права управления авто на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие машины).





Нардепы также повысили минимальный штраф для водителей до 510 гривен. Такое наказание предусмотрено за непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосвещенный номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.





Парламент не поддержал нормы о запрете водителям выходить из авто без разрешения полицейского. Еще нардепы не разрешили без установления предупредительных знаков проверять на скорость водителей.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде, на следующий день после очередного резонансного ДТП 12 июля 2020 года с участием нетрезвого водителя. В страшной аварии погибли четыре человека, двое из которых – дети. Об этом происшествии высказался президент, акцентируя внимание на необходимости введения более жесткой ответственности за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, сейчас такое нарушение наказывается штрафом до 10 200 гривен,

В Национальной полиции также заявляли, что подготовили инициативы об усилении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения пешеходами и надеятся на принятия их Верховной Радой в 2021 году.