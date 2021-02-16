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16 февраля 21, 15:53
Рада увеличила штрафы для водителей
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Нардепы приняли законопроект об усилении порядка и безопасности на дорогах.

В Украине ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом и наркотическом состоянии и увеличили штрафы за превышение скорости. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняли во втором чтении на заседании 16 февраля. Данное решение поддержали 325 нардепов.

Согласно законопроекту, за пьяное вождение: 

- первый штраф составит от 17 тысяч гривен и лишение прав на один год; 

- за повторный такой случай нарушитель заплатит уже 34 тысячи гривен с лишением прав на три года; 

- если такой горе-водитель попадется третий раз за год, то ему грозит штраф в виде 51 тысячи гривен (или админарест 15 суток) и лишение прав на 10 лет с конфискацией авто. 

Законопроект увеличивает граничный срок судебного рассмотрения таких дел в 4 раза – с 3 месяцев до 1 года. Парламентарии также увеличили штрафы за превышение скорости. Так, за превышение скорости более, чем на 50 км/час придется заплатить штраф 3400 гривен (на сегодня он составляет 510 гривен) . 

Кроме того, в документе ужесточаются санкции:

- за бегство с места ДТП - штраф с 255 до 3400 гривен с лишением права управления авто на срок 1-2 года;

- за непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 гривен; 

- создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 гривен; 

- за нарушение, которое привело к ДТП придется заплатить 850 гривен;

- езду без прав будут наказывать штрафом в 425 гривен. 

- если у водителя прав нет вовсе, ему придется заплатить 3,4 тысячи гривен, а за повторное нарушение в течении года - 40,8 тысяч гривен с лишением права управления автомобилем на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие машины). 

- водителей, которые ранее были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч гривен, за повторное нарушение в течение года - 40,8 тысяч гривен с лишением права управления авто на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие машины).

Нардепы также повысили минимальный штраф для водителей до 510 гривен. Такое наказание предусмотрено за непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосвещенный номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

Парламент не поддержал нормы о запрете водителям выходить из авто без разрешения полицейского. Еще нардепы не разрешили без установления предупредительных знаков проверять на скорость водителей.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде, на следующий день после очередного резонансного ДТП 12 июля 2020 года с участием нетрезвого водителя. В страшной аварии погибли четыре человека, двое из которых – дети. Об этом происшествии высказался президент, акцентируя внимание на необходимости введения более жесткой ответственности за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, сейчас такое нарушение наказывается штрафом до 10 200 гривен, 

В Национальной полиции также заявляли, что подготовили инициативы об усилении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения пешеходами и надеятся на принятия их Верховной Радой в 2021 году.
kp.ua
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