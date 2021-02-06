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АвтоМото
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6 февраля 21, 11:43
Дебют кроссовера Genesis GV80 в Украине
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Долгожданная премьера на украинском рынке – кроссовер Genesis GV80!
В этом автомобиле собран солидный симбиоз сильных качеств: монументальная внешность, стильная внутренняя отделка и множество продвинутых функций, которые делают внедорожник полностью безопасным.

Сложносочиненный кузов и дизайнерские 22-дюймовые диски гармонично дополняют премиальный внешний вид авто, а светодиодные комбинированные задние фары подчеркивают его широкий силуэт. Премиальность интерьера GV80 также подтверждает натуральная тонкая кожа и отделка элементов салона алюминием с рисунком G-Matrix.

GV80 – это сочетание безусловных достоинств, главными из которых являются: интеллектуальный круиз-контроль, а также высокотехнологичная мультимедийная система с широкоформатным дисплеем диагональю в 14,5 дюймов.

В Украине эта модель представлена в единственном экземпляре в автосалоне Vedanta Autо, где её можно не только увидеть, но и протестировать. Кроме того, Vedanta Auto является первым в Украине автосалоном, который импортировал не только вышеупомянутый кроссовер, но и такие авто, как Hyundai Venue, Kia Mohave и Hyundai Palisade.







Источник: https://newsyou.info/
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