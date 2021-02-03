Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.68
USD
28.00
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
3 февраля 21, 11:01
Отсутствие страховки на авто: каким будет штраф
авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Автомобили в Украине должны быть застрахованы.
Если у водителя неоформленное страхование ОСАГО, ему придется заплатить штраф. 

ОСАГО - это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. То есть, в случае ДТП по вине владельца полиса, за нанесенный ущерб будет платить не хозяин авто, а страховая компания. Оформлять полис необходимо каждый год, иначе можно получить штраф.

Штрафы за отсутствие страховки в Украине в 2021 году: 

Согласно ст. 126 КУоАП за отсутствие обязательной страховки или же ее несвоевременное оформление автолюбителю грозит штраф в размере от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно:

- 425 гривен - если ОСАГО оформлено, но не может быть предъявлено сотруднику полиции. В таком случае водителям рекомендуют оформлять электронный вариант или сделать копию полиса;
- 850 гривен - если полис просрочен более чем на пять дней или вовсе не оформлен.

Бывают ситуации, когда водитель не согласен с выписанным ему штрафом. В таком случае необходимо обратиться в суд. И, если водителю удастся доказать незаконность выписанного штрафа, суд примет положительное решение.

Источник: http://www.bagnet.org/
Ещё по теме:
Водителей с 3D-номерами будут штрафовать
“Евробляхерам“ начали отказывать в выплате страховки
В Украине начали штрафовать «евробляхеров»
В Китае показали новый Kia Sportage. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах
noimageЛучшие кроссоверы и внедорожники для большой семьи
noimageПеререгистрировать авто в Украине можно будет онлайн
noimageИзвестная марка авто сменит логотип впервые за 100 лет
Лента новостей