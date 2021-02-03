Отсутствие страховки на авто: каким будет штраф

Если у водителя неоформленное страхование ОСАГО, ему придется заплатить штраф.





ОСАГО - это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. То есть, в случае ДТП по вине владельца полиса, за нанесенный ущерб будет платить не хозяин авто, а страховая компания. Оформлять полис необходимо каждый год, иначе можно получить штраф.





Штрафы за отсутствие страховки в Украине в 2021 году:





Согласно ст. 126 КУоАП за отсутствие обязательной страховки или же ее несвоевременное оформление автолюбителю грозит штраф в размере от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно:





- 425 гривен - если ОСАГО оформлено, но не может быть предъявлено сотруднику полиции. В таком случае водителям рекомендуют оформлять электронный вариант или сделать копию полиса;

- 850 гривен - если полис просрочен более чем на пять дней или вовсе не оформлен.





Бывают ситуации, когда водитель не согласен с выписанным ему штрафом. В таком случае необходимо обратиться в суд. И, если водителю удастся доказать незаконность выписанного штрафа, суд примет положительное решение.



