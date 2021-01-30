5 самых надежных б/у кроссоверов на рынке Украины

Список самых надежных кроссоверов, которые можно купить на украинской вторичке. При отборе моделей мы опирались на рейтинги надежности авто от Ассоциации технического надзора Германии (TUV), американское агентство Consumer Reports, британского аналитического сайта WhatCar, а также американского маркетингового агентства J.D. Power. При этом во внимания брались сравнительно свежие модели – машины старых генераций намеренно были исключены из списка, поскольку зачастую у них уже большие пробеги и «уставшие» кузова.





Mazda CX-5 – красивый и элегантный кроссовер. А еще – довольно надежный. Эксперты отмечают беспроблемную ходовую часть, одну из лучших в классе управляемость и качественно сбитый салон. Также у него хорошая аэродинамика. В плане начинки лучшим тандемом считается 2,5-литровый атмосферный мотор и 6-ступенчатый «автомат».

Цена на рынке: 13-30 тыс. долларов





Nissan Qashqai – один из самых надежных кроссоверов, который любят не только в Украине, но и, к слову, в Америке и Европе. Согласно статистике, больше всего в этом автомобиле владельцы любят ценят отличную управляемость и безотказность полного привода. А еще у него неплохая обзорность, комфортные сиденья и куча других приятных мелочей. Но самое главное – у этой машины лишь незначительная склонность к поломкам.

Цена на рынке: 10-25 тыс. долларов





Audi Q5 – автомобиль, который олицетворяет собой понятие «немецкое качество». Ему чужды поломки, из строя этот премиальный кросс выходит крайне редко. При этом, как отмечают эксперты, с годами он становится все более надежнее.

Цена на рынке: 13,5-30 тыс. долларов





Toyota RAV4 (2006-2012, 2013-2019)

Как и многие другие модели Тойота, РАВ4 является эталонным автомобилем в вопросах качества. Кроссовер появился на свет еще в 90-х, и за это время зарекомендовал себя как архинадежное авто – многие экземпляры проходят 500 000 км без серьезного ремонта. Особенно в этом ключе эксперты выделяют неубиваемые бензиновые атмосферники, живучие автоматические коробки и износоустойчивую подвеску. По статистике, в сервис обращается только 1 из 10 владельцев RAV4, да и то лишь по несерьезным вопросам.

Цена на рынке: 9,5-30 тыс. долларов





Honda CR-V (2006-2011, 2012-2018)

Honda CR-V ни раз занимал призовые места в различных конкурсах надежности за свою 25-летнюю историю. Многие специалисты автомобильной сферы советует его в качестве первого авто или, как минимум, первого кроссовера. CR-V – практичный и стильный автомобиль, который практически не вызывает нареканий.

Цена на рынке: 10-28 тыс. долларов



