Seat представил самый мощный Tarraco на 245 сил

Технически модель является аналогом Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace, но добиться такой же популярности в сегменте, увы, модели пока не удается. Чтобы исправить ситуацию, производитель выпустил топовую версию автомобиля с мощным двигателем от хот-хэтча Volkswagen Golf GTI.





Речь идет о 2,0-литровой «турбочетверке» TSI мощностью 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента, которая работает с семиступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода 4Drive. С такой мощной установкой топовая версия кроссовера Сеат Таррако разгоняется с места до 100 км/ч за 6,2 с, а максимальная скорость составляет 228 км/ч. Такая модификация превосходит по динамическим показателям даже Seat Tarraco e-Hybrid, который может разогнаться от 0 до 100 км/ч только за 7,5 с и развить максимальную скорость в 205 км/ч.













Помимо топовой и гибридной модификаций, кроссовер предлагается еще в трех вариантах с бензиновыми и дизельными агрегатами. Так, в моторную гамму включены 1,5- и 2,0-литровые бензиновые TSI мощностью 150 и 190 л.с. соответственно, а также 2,0-литровый дизельный TDI с отдачей в 150 или 190 л.с.





Новую версию кроссовера будут предлагать только в комплектациях FR и Xcellence с пяти- и семиместной компоновкой салона. Ее стоимость пока не уточняется, но на конвейер мощный автомобиль встанет уже на следующей неделе, а к дилерам отправится в марте-апреле этого года.



















