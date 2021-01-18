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АвтоМото
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18 января 21, 11:41
Рассекречен самый дорогой кроссовер от Great Wall
Wey Moka
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Представлены первые фото нового Wey Moka. Кроссовер от премиум-бренда концерна Great Wall официально представят в апреле на автошоу в Шанхае.
Moka – одна из трех новых моделей Wey, которые планируют представить в 2021 году. 

Построен он на новой платформе и достигает 4875 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1690 мм в высоту при колесной базе в 2915 мм.



Автомобиль отличается выразительным и самобытным дизайном с широкой решеткой радиатора, узкими диодными фарами и покатой крыши. Заднее стекло прикрыто немаленьким спойлером. Дверные ручки выполнены выдвижными. 



Новый Wey Moka предложат в двух модификациях. Базовая версия оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 214 л. с. В плаг-ин гибриде этот двигатель дополнен электромотором. В первом случае расход топлива составляет 6,7 л/100 км, во втором – 1,4 л/100 км.



Оба варианта получили 9-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Скорее всего, китайский кроссовер предложат с передним и полным приводом.

Источник: https://autoportal.ua/
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