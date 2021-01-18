Рассекречен самый дорогой кроссовер от Great Wall

Moka – одна из трех новых моделей Wey, которые планируют представить в 2021 году.





Построен он на новой платформе и достигает 4875 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1690 мм в высоту при колесной базе в 2915 мм.













Автомобиль отличается выразительным и самобытным дизайном с широкой решеткой радиатора, узкими диодными фарами и покатой крыши. Заднее стекло прикрыто немаленьким спойлером. Дверные ручки выполнены выдвижными.













Новый Wey Moka предложат в двух модификациях. Базовая версия оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 214 л. с. В плаг-ин гибриде этот двигатель дополнен электромотором. В первом случае расход топлива составляет 6,7 л/100 км, во втором – 1,4 л/100 км.













Оба варианта получили 9-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Скорее всего, китайский кроссовер предложат с передним и полным приводом.



