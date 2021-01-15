В 2020 году Opel почти удвоил продажи в Украине

Важно отметить, что данный результат был получен в условиях снижения общего рынка в целом: так, по итогам 2020 года в Украине было продано 95,5 тыс. новых автомобилей, снижение рынка составило 2,2% относительно результатов 2019 года. Помимо хороших продаж, ушедший 2020 год для Бренда Opel стал годом еще нескольких знаковых событий – как в Украине, так и на мировой арене.





Известные бестселлеры Opel и дебют новых моделей в Украине





Хорошие продажи автомобилей Opel обеспечили, прежде всего, уже известные бестселлеры Бренда. Флагманом SUV-линейки Бренда остается кроссовер Opel Grandland X: мощный и экономичный турбодизель, современная платформа ЕМР2, высокий уровень оснащения, просторный салон, хороший комфорт – и все это по довольно привлекательной цене. Неудивительно, что данный автомобиль стал абсолютным бестселлером по продажам в линейке Бренда: за 2020 год в Украине реализовано 248 автомобилей Opel Grandland X, что на 92% больше относительно продаж в 2019 году.





На втором месте по популярности расположился еще один кроссовер – более компактный, но также очень универсальный городской автомобиль Opel Crossland X: в 2020 году продано 174 единиц – на 102% больше относительно показателей 2019 года. Тройку лидеров среди легковых автомобилей замыкает седан Opel Astra с результатом в 156 автомобилей, рост продаж относительно 2019 года составил 28%.





Кроме того, 2020 год стал годом дебюта сразу нескольких новых моделей Opel, которые со старта получили определенные интерес покупателей. Так, в гамме легковых автомобилей была представлена важная новинка – шестое поколение европейского бестселлера Opel Corsa. Продажи автомобиля стартовали лишь в середине 2020-го, а потому итоговый общий результат продаж за год составил лишь 37 автомобилей. Но можно не сомневаться, что модель Opel Corsa продемонстрирует более высокие результаты продаж в 2021 году и получит заслуженный интерес, как на рынке Европы. Ведь Opel Corsa была награждена престижным титулом «Лучший Автомобиль Европы 2020 года в продаже» («Best Buy Car of Europe in 2020»). Еще одним важным дебютантом 2020-го стал автомобиль Opel Combo, который по итогам года был продан в количестве 84 единиц. Причем модель Opel Combo предлагается сразу в двух исполнениях – пассажирская версия Combo Life и коммерческий фургон Combo Cargo. Таким образом, модель Opel Combo открывает линейку коммерческих автомобилей Opel – которые отныне представлены в Украине!





«Перезапуск» линейки коммерческих моделей Opel: дебют сразу на двух выставках





2019 год прошел под знаком «перезагрузки» Бренда Opel в Украине: дебютировали новые модели автомобилей, открывались новые дилеры. Минувший 2020 года частично продолжил данный процесс, но теперь – в сегменте коммерческих автомобилей. Так, на протяжении 2020 года в Украине была представлена полная линейка коммерческих автомобилей Opel – все модели, от мала до велика: Combo Life, Zafira Life, Combo Cargo, Vivaro, Movano. Можно сказать, что на протяжении 2020 года произошла «перезагрузка» бренда в LCV-сегменте.





Opel презентует обновленную коммерческую линейку на выставке COMAUTOTRANS





Перезапуск коммерческих моделей Бренда является знаковым событием, и он не должен был пройти незамеченным, даже с учетом карантинных ограничений 2020 года. Поэтому представительство Opel в Украине подготовилось к участию сразу в двух специализированных выставках – «АГРО 2020» и «КомАвтоТранс» – где и были представлены коммерческие автомобили Бренда Opel.





Благодаря запуску линейки коммерческих автомобилей, Бренд Opel снова возвращается в LCV-сегмент как серьезный игрок и намерен заметно увеличить продажи в 2021 году.





Развитие дилерской сети и сопутствующих услуг для клиентов





Невзирая на все проблемы и ограничения 2020 года, Бренд Opel продолжил развитие собственной дилерской сети в Украине. Так, осенью 2020 года открылись два новых дилера Opel: «Адис-Моторс» (Одесса) и «Ньютон» (Черкассы). Важно отметить, что в каждом случае новый дилер является единственным представителем Opel в своем городе – т.е. Бренд активно расширяет географию продаж.





В целом по итогам 2020 года, дилерская сеть Opel в Украине насчитывает 11 представителей в разных городах страны: Киев (3 шт.), Днепр, Львов, Запорожье, Полтава, Харьков, Хмельницкий, Одесса, Черкассы. Плюс четыре сервисных партнера, у которых можно провести сервисное обслуживание автомобиля без потери гарантии: Киев (2 шт.), Ивано-Франковск, Житомир. Таким образом, обновленная дилерская сеть Opel позволяет покрыть все ключевые города и области Украины.





Кроме того, в 2020 году Бренд развивал ряд сопутствующих услуг, которые стали особенно актуальны в условиях карантинных ограничений. Одним из лучших примеров является услуга просмотра склада автомобилей Opel в режиме «онлайн». Благодаря этому, потенциальный покупатель может подобрать автомобиль из наличия по всем складам в Украине – как импортера, так и дилеров.





Еще одним примером является возможность записи на сервис в режиме «онлайн». Данная услуга заинтересует уже существующих владельцев автомобилей: теперь для проведения ТО не нужно звонить и согласовывать время – достаточно лишь заполнить удобную форму на сайте. Тем более, что все дилеры Opel работаю по программе фиксированной стоимости ТО (в рамках одного региона Украины, для однотипных работ и автомобилей).





Наконец, отметим дополнительную заботу Бренда о своих уже существующих клиентах – для них действует программа помощи в дороге Opel Assistance.





Глобальные изменения Бренда: новое «лицо», новый логотип, новые модели





В 2020-м году Бренд Opel представил ряд видоизмененных элементов собственного образа, который можно описать одним коротким, но емким девизом – «Новый Opel».





Изменились буквально все ключевые элементы идентификации Бренда: новая эмблема, новый шрифт, новый цвет. Конечно, изменился и дизайн автомобилей. Теперь переднюю часть новинок Opel украшает новое «лицо» с фирменным названием «VIZOR»: плоская панель и характерные прямые четкие линии, которые будто объединяют фары с решеткой радиатора, а также визуально расширяют автомобиль. В салоне новинки Бренда также получили новый характерный элемент – кокпит нового поколения «Pure Panel».





Впервые данная концепция внешнего дизайна появилась на концепт-каре Opel GT X Experimental. А первая реализация подобной внешней стилистики и оформления салона для серийной модели нашла свое воплощение в кроссовере Opel Mokka нового поколения – главная новинка-дебютант 2020 года в Европе. Кроме того, под конец 2020-го был презентован обновленный вариант автомобиля Opel Crossland X, который также получил новое фирменное оформление передней части.





Следует отметить, что оба автомобиля – Opel Mokka и Opel Crossland X – дебютируют в Украине на протяжении 2021 года, благодаря чему смогут привлечь внимание новых покупателей к Бренду. Поэтому уже сейчас можно констатировать: 2021 год для Бренда Opel в Украине будет очень активным и продуктивным. Новая «перезагрузка» и знакомство с Брендом продолжается!



