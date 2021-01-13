Tesla Model Y получил высшую оценку безопасности

Транспортное средство хорошо справилось со всеми испытаниями и получило в каждом из них наивысшую оценку.





Источник отмечает, что в каждом испытании Model Y получила оценку 5 из 5 звёзд. В краш-тесте на лобовое столкновение на скорости 35 миль/ч (примерно 56 км/ч) электромобиль получил высшую оценку безопасности как для водителя, так и для сидящего на переднем сидении пассажира. Аналогичные оценки были получены в краш-тестах на боковое столкновение на скорости 38,5 миль/ч (примерно 62 км/ч) и на боковое столкновение со столбом. В этих испытаниях оценка безопасности в пять звёзд была получена для пассажиров, размещённых на передних и задних сидениях. Вероятность опрокидывания Model Y в случае аварии оценена в 7,9 %, благодаря чему электромобиль получил пять звёзд и в этом испытании.





В NHTSA также отметили, что Model Y поставляется с четырьмя рекомендованными агентством технологиями безопасности: предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, динамическое торможение и предупреждение о выезде с полосы движения.





Таким образом, Model Y присоединяется к нескольким вариантам Model S, которые также получили наивысшую оценку безопасности от NHTSA ранее. Model X и Model 3 не участвовали в тестировании агентства. Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) ещё не тестировал Model Y, хотя в прошлом оценивал Model 3. Этот электромобиль успешно справился с испытаниями и даже получил награду Top Safety Pick +.



