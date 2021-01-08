Honda HR-V нового поколения впервые заметили на тестах

До ряда стран он добрался и вовсе позже, а в 2019 году кроссовер получил незначительное обновление .





Вот почему он не кажется таким уж старым, но в чрезвычайно конкурентном сегменте небольших внедорожников семилетняя модель уже явно древняя.





Однако фотошпионам удалось зафиксировали испытания прототипа HR-V следующего поколения на дорогах общего пользования в Европе, и, хотя это только наш первый взгляд на новую модель, мы считаем, что перед нами почти готовый к серийному производству автомобиль.













Камуфляжная пленка на кузове с жесткими панелями вокруг решетки радиатора скрывают детали, но мы видим фундаментальные изменения в дизайне формы кроссовера. Задние стойки намного больше и имеют более крутой наклон, как и заднее стекло. Этот элегантный дизайн больше ассоциируется с кроссоверами в стиле купе, и HR-V, похоже, скоро перейдет на эту дорожку.













В передней части мы ожидаем увидеть большую решетку радиатора, по бокам которой находятся более тонкие и гладкие фары. Говоря об интерьере, нам еще предстоит не раз увидеть его шпионские снимки, но судя по слухам, новинка получит цифровую панель приборов и кучу ассистентов. Также ничего не известно и о силовых установках модели, хотя на некоторых рынках Honda HR-V может получить гибридную трансмиссию e: HEV, установленную на Honda Fit.





Ожидается, что официально новое поколение модели представят уже в марте нынешнего года. По другим слухам — в мае.



