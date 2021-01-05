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АвтоМото
Новости
5 января 21, 11:01
General Motors ликвидировал известную марку
Holden
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31 декабря 2020 года стал последним днем существования австралийского автопроизводителя Holden.
Последние 72 года компанией владел американский концерн General Motors, который и отправил её в небытие.

Бренд Holden появился в 1856 году благодаря английскому эмигранту Джеймсу Холдену, организовавшему седельный бизнес в Аделаиде. В начале 20 века компания занялась производством автозапчастей и колясок для мотоциклов, а в 1918 году начала выпускать автомобильные кузова, которые устанавливались на импортируемые шасси различных марок, в том числе Chevrolet, Cadillac и Buick. Из года в год кооперация с американским концерном усиливалась, и в итоге в 1948 году компания перешла под контроль американского концерна.

Во второй половине прошлого века объемы производства «Холденов» достигали ста тысяч машин в год, однако к началу нового столетия местные производители Австралии начали уступать позиции импортерам — не помогла даже поддержка властей в виде налоговых преференций для национальных производителей и повышенных пошлин на автомобильную продукцию из других стран. Из-за дорогой рабочей силы, затрат на электроэнергию, материалы и логистику, себестоимость производства автомобилей в Австралии оказалась в пять раз выше, чем в странах Юго-Восточной Азии.



В 2013 году федеральное правительство решило, что автомобильная промышленность не стоит тех миллиардов долларов налогоплательщиков, которые она запрашивает для своего спасения. Первым сдался Ford, закрыв в 2016 году свой австралийский завод, а еще через год почти одновременно прекратилось производство на местных предприятиях Toyota и Holden. Следующие три года под маркой Holden продавали копии европейских моделей Opel/Vauxhall, корейские и американские кроссоверы, а также рамные модели Trailblazer и Colorado. 

О планах полной ликвидации марки Holden концерн General Motors объявил в феврале 2020 года.

Источник: https://kurs.com.ua/
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