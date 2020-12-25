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АвтоМото
Новости
25 декабря 20, 11:54
Skoda начала испытания нового компактного кроссовера
skoda
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Компания Skoda начала дорожные испытания нового компактного кроссовера, который по своим габаритам окажется меньше модели Karoq.
Накануне шпионские снимки прототипа будущей новинки, сделанные на одной из дорог Мумбаи, опубликовало индийское издание Autocar.

Как утверждает источник, новинка будет представлять собой серийный вариант концептуального кроссовера Vision In, который был показан в начале этого года в рамках автосалона в Нью-Дели.

Длина прототипа составила 4 256 миллиметров, что на 126 миллиметров меньше, чем у Karoq, а размер колесной базы равен 2 671 миллиметру.

В основу серийной версии автомобиля ляжет масштабируемая модульная архитектура MQB-A0-IN — модернизированная версия платформы MQB-A0, предназначенная для «младших» моделей концерна Volkswagen.

Ранее сообщалось, что новый компактный кроссовер от Skoda может получить название Kliq. Последняя буква «Q» в имени новинки говорит о принадлежности к SUV-семейству чешской марки по аналогии, например, с моделями Kodiaq, Karoq и Kamiq.



Предполагается, что моторная линейка нового кроссовера будет состоять из 1,0-литровой бензиновой «турботройки» мощностью 110 л.с. и 1,5-литрового 4-цилиндрового турбомотора мощностью 150 л.с. Первый агрегат будет работать в паре с механической или автоматической КПП, а второй — с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Как ожидается, премьера нового Skoda Kliq состоится весной 2021 года, а его продажи начнутся ближе к концу 2021 года.

Источник: https://avtodream.org/
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