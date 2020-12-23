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23 декабря 20, 12:00
В Украине изменились правила для автомобилистов: детали
дорога
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В Украине изменился порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.
Соответствующее постановление Кабмина от 16 декабря 2020 года №1273 обнародовано на сайте правительства, информирует enovosty.com/news.

Утвержденный членами правительства порядок регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств включает в себя большое количество изменений:

- Возможность регистрации новых транспортных средств прямо в автосалонах.

- Возможность представления документов для перерегистрации через «электронный кабинет водителя».

- Заказ индивидуальных номерных знаков через «электронный кабинет водителя”.

- Возможность оформления договора купли-продажи с использованием сервиса «электронный кабинет водителя».

- Запрет первой государственной регистрации мопедов, приобретенных до 23 декабря 2009 года без документов о праве собственности. (Ранее такие мопеды можно было регистрировать, просто написав заявление в Сервисном центре МВД).

- Не допускается выдача номерных знаков одного и того же типа с тем же информационным содержанием на два и более транспортных средств (ранее грузовик, мотоцикл и легковой автомобиль могли иметь одинаковый номерной знак. Это вызывает немало ошибок в системе автофиксации).

- В случае перерегистрации без смены собственника либо на основании свидетельства о праве на наследство номерные знаки могут перезакрепляться за этими транспортными средствами (ранее номера меняли в обязательном порядке при каждой перерегистрации).

- Упростилась перерегистрация транспортных средств в пользу страховой компании, за которые страхователям выплачена полная страховая сумма.

- Перерегистрация транспортного средства в связи с заменой двигателя производится только в случае изменения типа двигателя, его веса, рабочего объема и мощности (документы, подтверждающие законность приобретения двигателя, не требуются).

- Расширен список причин для отмены проводимой государственной регистрации транспортных средств (подделка номерных деталей кузова, махинации с документами, несоответствие таможенных документов).

- На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу на постоянное место жительства, и транспортные средства, вывозимые за границу в связи с их отчуждением, выдаются свидетельства о регистрации и номерные знаки установленного образца сроком на два месяца.

Источник: https://enovosty.com/
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