Новый кроссовер Ford: смелый дизайн и стильный салон

Благодаря этому рассмотреть автомобиль можно в деталях – дизайнеры поработали над кузовом и переработали салон. Известны и технические подробности.





В частности, кроссоверу Форд полностью изменили оформление передней части кузова. Новая крупная решетка «срослась» с фарами головного света, а в перерисованном бампере появились декоративные хромированные вставки.













Сзади – серебристая полоса на багажной двери и название модели под логотипом марки. Появились иные накладки на патрубках выхлопной системы. Габаритная длина и колесная база остались прежними, 4878 и 2850 мм соответственно.













В полностью перекроенном салоне установили новое рулевое колесо. Также стоит отметить стильную переднюю панель и мультимедийную систему с крупным дисплеем, визуально объединенным с цифровым щитком приборов. Ниже – горизонтальные дефлекторы вентиляционной системы и блок управления климат-контролем плюс закрытый бокс с розеткой, двумя USB-разъемами и беспроводной зарядкой для смартфона.













По предварительным данным, на китайском рынке новый Ford Edge 2021 года предложат с прежним набором двигателей. В базовой версии – с 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым турбомотором EcoBoost (245 л.с., 390 Нм). В «заряженной» модификации ST – с 2,7-литровым V6 (322 л.с., 500 Нм). Коробка в обеих случаях автоматическая с восемью ступенями. Привод – полный.



