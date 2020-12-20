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АвтоМото
Новости
20 декабря 20, 12:42
Новый кроссовер Ford: смелый дизайн и стильный салон
кроссовер
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Кроссовер Ford Edge 2021 модельного года предстал в обновленном виде на качественных фото.
Благодаря этому рассмотреть автомобиль можно в деталях – дизайнеры поработали над кузовом и переработали салон. Известны и технические подробности.

В частности, кроссоверу Форд полностью изменили оформление передней части кузова. Новая крупная решетка «срослась» с фарами головного света, а в перерисованном бампере появились декоративные хромированные вставки.



Сзади – серебристая полоса на багажной двери и название модели под логотипом марки. Появились иные накладки на патрубках выхлопной системы. Габаритная длина и колесная база остались прежними, 4878 и 2850 мм соответственно.



В полностью перекроенном салоне установили новое рулевое колесо. Также стоит отметить стильную переднюю панель и мультимедийную систему с крупным дисплеем, визуально объединенным с цифровым щитком приборов. Ниже – горизонтальные дефлекторы вентиляционной системы и блок управления климат-контролем плюс закрытый бокс с розеткой, двумя USB-разъемами и беспроводной зарядкой для смартфона.



По предварительным данным, на китайском рынке новый Ford Edge 2021 года предложат с прежним набором двигателей. В базовой версии – с 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым турбомотором EcoBoost (245 л.с., 390 Нм). В «заряженной» модификации ST – с 2,7-литровым V6 (322 л.с., 500 Нм). Коробка в обеих случаях автоматическая с восемью ступенями. Привод – полный.

Источник: https://www.autocentre.ua/
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