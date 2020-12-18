Кроссоверы Chevrolet Traverse и Equinox получили спецверсии

Напомним, что ещё весной дебютировал обновлённый Chevrolet Traverse, но в серию новинка так и не пошла.





Концерн GM пока отложил старт производства этой модели из-за пандемии. При этом в продаже на рынке США остаётся пока дорестайлинговый Chevrolet Traverse, который даже получил новые спецверсии.





Так, теперь у кроссовера Traverse появятся спецверсии Midnight Edition и Sport Edition, а исполнение Redline Edition оставят и для моделей 2021 года.





Версия Midnight Edition будет отличаться чёрным цветом кузова, а также решётки радиатора, шильдиков, рейлингов на крыше и легкосплавных колёсных дисков. Такое исполнение будет доступно для комплектаций LS и LT.



