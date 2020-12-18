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АвтоМото
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18 декабря 20, 12:09
Кроссоверы Chevrolet Traverse и Equinox получили спецверсии
Chevrolet Traverse
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Новинки появятся на рынке США.
Напомним, что ещё весной дебютировал обновлённый Chevrolet Traverse, но в серию новинка так и не пошла.

Концерн GM пока отложил старт производства этой модели из-за пандемии. При этом в продаже на рынке США остаётся пока дорестайлинговый Chevrolet Traverse, который даже получил новые спецверсии.

Так, теперь у кроссовера Traverse появятся спецверсии Midnight Edition и Sport Edition, а исполнение Redline Edition оставят и для моделей 2021 года.

Версия Midnight Edition будет отличаться чёрным цветом кузова, а также решётки радиатора, шильдиков, рейлингов на крыше и легкосплавных колёсных дисков. Такое исполнение будет доступно для комплектаций LS и LT.

Источник: https://avtodream.org/
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