Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.74
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
15 декабря 20, 13:37
Haval F7 вошел в топ-5 самых безопасных кроссоверов
Haval F7
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC), в результате испытаний при фронтальном ударе с 40-процентным перекрытием Haval F7 получил 92,67%, при фронтальном ударе со 100-процентным перекрытием — 98,56%, а при ударе сбоку — 100%.
Высший балл кроссовер заработал по показателям нагрузки спереди на голову, шею, грудь и бедра, а сзади — на голову, шею и грудь.

Общий балл Haval F7 за краш-тест — 94,1%. Чуть выше эксперты оценили безопасность седана BMW 3 Series 325Li M (94,3%), а на первом месте оказался китайский Lynk & Co 02 1.5T Pro (95,0%). Кроме того, Haval F7 опередил по оценке кроссовер Exeed TXL.

Таким образом, Haval F7 является самым безопасным китайским автомобилем по версии CATARC, представленным в РФ.

«Высокопрочные материалы и продуманная конструкция кузова обеспечивают Haval F7 высокий уровень пассивной безопасности. Кроме того, кроссовер оснащен современными интеллектуальными системами активной безопасности», — прокомментировали результат в пресс-центре Haval.

Стоит отметить, что для обеспечения пассивной безопасности в F7 используется «уникальная конструкция кузова 3DP (комплексная система защиты пассажиров, пешеходов и частей автомобиля), разработанная Great Wall Motor».

Доля высокопрочной стали в кроссовере превышает 65%, а стали горячей штамповки — 33%.

Источник: https://avtodream.org/
Ещё по теме:
Скоро могут презентовать кроссовер на базе Nissan Leaf
Тoyota презентовала самое мощное в мире авто
Tesla оказалась худшей в рейтинге качества J.D. Power 2020
АЗС в Украине подняли цены на бензин и дизтопливо
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине появится «Национальная велосипедная стратегия»
noimageБыстрейший McLaren в истории выставили на аукцион
noimageVolkswagen отложил проект электрического внедорожника
Лента новостей