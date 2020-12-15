Haval F7 вошел в топ-5 самых безопасных кроссоверов

Высший балл кроссовер заработал по показателям нагрузки спереди на голову, шею, грудь и бедра, а сзади — на голову, шею и грудь.





Общий балл Haval F7 за краш-тест — 94,1%. Чуть выше эксперты оценили безопасность седана BMW 3 Series 325Li M (94,3%), а на первом месте оказался китайский Lynk & Co 02 1.5T Pro (95,0%). Кроме того, Haval F7 опередил по оценке кроссовер Exeed TXL.





Таким образом, Haval F7 является самым безопасным китайским автомобилем по версии CATARC, представленным в РФ.





«Высокопрочные материалы и продуманная конструкция кузова обеспечивают Haval F7 высокий уровень пассивной безопасности. Кроме того, кроссовер оснащен современными интеллектуальными системами активной безопасности», — прокомментировали результат в пресс-центре Haval.





Стоит отметить, что для обеспечения пассивной безопасности в F7 используется «уникальная конструкция кузова 3DP (комплексная система защиты пассажиров, пешеходов и частей автомобиля), разработанная Great Wall Motor».





Доля высокопрочной стали в кроссовере превышает 65%, а стали горячей штамповки — 33%.



