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АвтоМото
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8 декабря 20, 12:20
Новый Citroen C5 будет похож на кроссовер
Citroen C5
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Некогда популярному классу среднеразменых седанов в последнее время несладко.
Их продажи резко пошли на спад, когда на первый план вышли кроссоверы. Это и стало причиной отказа от выпуска таких моделей многими производителями. Но есть и те, кто решил не сбрасывать их со счетов, а трансформировать модели с учетом требований покупателей. Citroen C5 – седан, который на глобальном рынке формально заменили кроссовером C5 Aircross. Но компания уже готовит возрожденную модель.

Отметим, что в отличии от европейцев, китайцы по-прежнему активно покупают автомобили среднего класса. Там нынешний С5 выпускают до сих пор (на фото ниже). Новый Ситроен С5, по словам производителя, будет ориентирован на китайский рынок, но помимо этого автомобиль планируют поставлять и в Европу. Собирать новинку также будут в КНР.

О новом Citroen известно немного. Можно с точностью утверждать, что это будет не обычный седан среднего класса. Автомобиль получит увеличенный дорожный просвет, что сделает его схожим с кроссовером. Не обойдется и без фирменных накладок Airbump.

Поскольку платформу новый С5 разделит с удлиненной версией Peugeot 508L для китайского рынка, можно предположить, что в длину он достигнет примерно 4,85 м. По информации местных СМИ, новинку укомплектуют трехцилиндровым бензиновым двигателем 1,2 PureTech, но официального подтверждения этому нет.

Источник: https://www.autocentre.ua/
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