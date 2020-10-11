Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.34
USD
28.24
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
11 октября 20, 09:19
Криклий о введении обязательного техосмотра автомобилей
техосмотр
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министерство инфраструктуры будет продвигать в правительстве законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей c 2022 года.

Законопроект о техосмотре осталось согласовать с Госрегуляторслужбой.

Об этом в интервью Liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная на это поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы", – сообщил министр.

Читайте также: Кабмин утвердил новый порядок выдачи номерных знаков для автомобилей

По его словам, это "тяжелый законопроект".

"Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", − заявил Криклий.

По его словам, 2021 год является последним для введения техосмотра согласно подписанным соглашением с ЕС.

"И это несколько пугает. Ведь [технический осмотр авто] уже давно – частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", − заявил министр.

Обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС. В мае 2019 года Мининфраструктуры предложило с 2022 года возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Техосмотр авто будут проводить специальные эксперты на СТО
ТО возвращается: известны сроки введения техосмотра
Кто будет освобожден от прохождения ТО
Кабмин возвращает техосмотр для легковых автомобилей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей