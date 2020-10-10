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АвтоМото
Новости
9 октября 20, 23:31
Утвержден новый порядок выдачи номерных знаков для авто
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В пятницу, 9 октября, Кабинет министров Украины утвердил законопроект Министерства внутренних дел об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Предлагается, что при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД человек будет получать свидетельство о регистрации, а номерной знак по своему усмотрению заказывал в том месте, которое имеет право производить их по государственному стандарту.

"Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", - заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

При этом отмечается, что передача функции изготовления номерных знаков будет способствовать экономии государственных средств и упрощению процедуры предоставления административных услуг.

У владельца автомобиля будет возможность зайти в Электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его. Кроме того, передача данной функции субъектам хозяйствования будет способствовать развитию малого бизнеса.
censor.net.ua
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